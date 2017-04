El Confital cierra hasta el lunes por aumento de la contaminación

La playa de El Confital permanecerá cerrada hasta el lunes porque no solo no ha desaparecido la contaminación por bacteria fecales, sino que ha aumentado. Así lo ha anunciado el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, que recomienda a los bañistas que "por favor" no se metan en el agua.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decretó el pasado miércoles la prohibición del baño en la playa de El Confital tras detectar el Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias en un análisis un episodio de contaminación bacteriana en sus aguas. Ese mismo día fueron colocadas vallas para evitar que los visitantes de la bahía se bañaran. Aunque en un principio el cierre estaba previsto hasta hoy viernes, el aumento de la contaminación por enterococos hace obligada la clausura hasta el próximo lunes, al menos

El Área de Salud Pública regional tomó una muestra el pasado lunes en las aguas de El Confital y detectó que se superaba el límite establecido para esta bacteria. El resultado señala unos índices de 400 unidades por cada cien mililitros de presencia de enterococos en el agua, valores superiores a los legalmente establecidos. En la muestra actual se ha superado esta cifra y se ha llegado a las 500 unidades/100 ml.

Hasta el momento se desconoce el origen del vertido.