Homenaje al tubero

La Banda Municipal de Música perdió hace dos años a su tubero -Javier García Batista- de forma repentina. El músico, que tenía 44 años y que llevaba más de veinte en la orquesta, será recordado este domingo en un concierto homenaje en el Teatro Pérez Galdós en el que participarán ex componentes de la banda así como los directores de las orquestas de Arucas y Gáldar. En el concierto será protagonista la tuba, instrumento que tocaba Javier.

El concierto que ofrecerá este domingo la Banda Municipal de Música en el Teatro Pérez Galdós será muy especial para sus miembros. El colectivo homenajeará, por primera vez en la historia de la institución, a uno de sus miembros fallecido repentinamente a la edad de 44 años. Se trata de Javier García Batista, natural de Arucas, encargado de la tuba y con más de veinte años en la formación. Es la primera vez, además, que se ofrecerá un concierto diseñado para este instrumento musical.



El homenaje se hace casi con dos años después de su fallecimiento debido a las dificultades para ajustar este acto recordatorio, surgido de forma espontánea por el compañero de Javier en la banda, Máximo Dávila, con la programación anual de la propia orquesta. Así lo indicó esta semana el director artístico de la Banda Municipal, Germán Arias, quien aclaró que no será un homenaje al uso con fotos y dedicatorias al músico, sino un acto puramente musical al que se ha invitado a su familia y a personas que trabajaron en algún momento con él.



El concierto tendrá un tono alegre pese al motivo que reúne a los músicos porque "así lo hubiera querido Javier García". No en vano, el tubista pidió que se le enterrara al son de la popular música de la fiesta de la Rama, de Agaete.



El concierto comenzará a las 12.00 horas en el Teatro Pérez Galdós y las entradas se han puesto a la venta a un precio popular y único de 5 euros para que las familias se animen a asistir.



Protagonista



El protagonista del homenaje -Javier García Batista - Javi 'el tuba', como se le conocía, llevaba más de veinte años en la Banda Municipal. En su localidad natal empezó sus estudios musicales y también su idilio con la tuba, el instrumento más grande de viento metal que hay en una orquesta, como también lo era en tamaño el músico.



El joven ingresó, posteriormente, en el Conservatorio de Las Palmas y, más tarde, en la Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, una formación que en 2013 celebró su 125 años de historia y que desde hace dos años ha dado un giro importante a su repertorio para ajustarse a los gustos de las nuevas generaciones y, de este modo, fomentar la afición musical. En la actualidad, la Banda está formado por una treintena de miembros



Javier Batista, que estaba soltero, falleció repentinamente a causa de un infarto. Un duro golpe para sus compañeros, tanto por su edad como por su talante alegre y jovial. Germán Arias explica que era "un tipo muy alegre y peculiar" ya que, cuando quería irse de viaje, se iba al aeropuerto y se embarcaba en el primer destino barato que encontraba. Su último viaje había sido a la Patagonia chilena.



También destacó su relación con su madre, que había perdido la vista. "Para que siguiera disfrutando de hacer quesos a la familia, Javier se levantaba a las cinco de la mañana para dar de comer y ordeñar a las cabras que la familia tenía en el municipio de Arucas antes de venir a los ensayos".



Repertorio



"Este domingo recordaremos a nuestro amigo celebrando un concierto en el que su compañero, Máximo Dávila, interpretará una de sus piezas favoritas , el concierto de Tuba de Edward Gregsson", indicó Arias. El concierto será dirigido por el director titular de la Banda Municipal, Juan Roda.



El director de la Banda Municipal de Arucas, Erik Rodríguez, se suma también a esta celebración ya que Javier García formó parte de ella durante sus primeros años como músico.



Rodríguez dirigirá la obra del compositor londinense, Philip Sparke, Suite from Hymn of the highlands . "Una obra de una gran riqueza en su instrumentación y un viaje para los sentidos por las tierras altas británicas", en palabras del director artístico de la Banda Municipal.



También contarán con la participación del director de la banda municipal de Gáldar, Rubén Guerrero, que dirigirá la obra para banda sinfónica Ross Roy, del compositor Jacob de Haan.



El programa se completará con dos obras del norteamericano Alfred Reed, del que interpretarán Jubilan Overture y Camino Real. Esta última pieza fue una de las obras que la Banda Municipal de Música interpretó en 2014 en el Midwest Clinic of Chicago, la convención internacional de bandas y orquestas sinfónicas, en la que Javier Batista tuvo la oportunidad de participar. Al concierto homenaje se han sumado otros ex miembros de la Banda Municipal y músicos de otras orquestas. Es el caso de Chano Gil, de la Gran Canaria Big Band; Germán Hernández, de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria; y Óscar Santiso, profesor de Tuba del Conservatorio Profesional de Música.