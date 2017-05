El fiscal acusa a tres cubanos de fraude por suplantar a técnicos de lavadoras

Tres ciudadanos de origen cubano irán a juicio por hacerse pasar por el servicio técnico de las principales marcas de electrodomésticos para realizar reparaciones fraudulentas por toda Gran Canaria. La Fiscalía contra la Criminalidad Informática de Las Palmas les acusa de estafa en grado de tentativa en concurso con otro delito de falsificación en documento mercantil, con penas que oscilan entre los dos y los tres años de prisión, según las conclusiones provisionales del ministerio público.



Yusmil G. F., Juan Antonio D. N. y Jorge Eric P. B. "fingían" prestar un servicio de reparación en nombre de las marcas de electrodomésticos "más prestigiosas", sostiene la Fiscalía en su acusación. Operaban a través del sitio web serviciotecnicosat.com, que lograron posicionar en el primer puesto de buscadores tan potentes como Google, con la finalidad de captar "una pluralidad indeterminada de potenciales clientes", añade la acusación pública.



Los supuestos timos pasaron desapercibidos en un primer momento al tratarse de pequeñas cantidades de dinero que fueron denunciadas por separado en distintos partidos judiciales, entre ellos la capital grancanaria, pero luego se recabaron indicios de que los acusados actuaban de manera conjunta, suplantando en algunos casos al servicio técnico de compañías tan importantes como AEG. Para ello utilizaban repuestos que no eran los originales de la marca y emitían facturas o partes de trabajo a nombre de empresas inexistentes, según la Fiscalía. Por cada servicio se embolsaban una media de 400 euros.



El ministerio público, con el respaldo de la Audiencia de Las Palmas, ha logrado recientemente que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones impida el acceso desde España a la web serviciotecnicosat.com, pues los acusados seguían usando esa página para realizar "ofertas engañosas" de reparaciones.



Peligro potencial



La medida cautelar de bloqueo de la web fue acordada en marzo del año pasado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Guía, donde se sigue el procedimiento penal contra los tres imputados, y ha sido ratificada por la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas, con el magistrado Miguel Ángel Parramón de ponente. El tribunal respalda íntegramente el bloqueo de la web durante un año ante el "evidente riesgo de reiteración delictiva" y el consiguiente "peligro para los perjudicados" en el caso de no adoptarse la medida discutida.



Las defensas de los acusados recurrieron el auto que ordena la retirada de la página web al considerarla excesiva, pero la Sección Primera de la Audiencia concluye que es pertinente debido a la "contundencia de los indicios inculpatorios", afirma el ponente del recurso.



La Fiscalía reclama tres años de prisión para Yusmil G. F., dos años y medio para Juan Antonio D. N. y dos años y tres meses Jorge Eric P. B. Asimismo solicita multas de hasta 6.500 euros y la prohibición de prestar servicios de reparación o de asistencia técnica durante un máximo de cinco años.



La principal prueba de cargo que tiene la Fiscalía es el testimonio de una mujer que contrató la asistencia de estas tres personas a través de serviciotecnicosat.com. La clienta acudió a la web para reparar una secadora y Yusmil G. F. mandó a los otros dos acusados para ejecutar el servicio.



Ambos se presentaron en la vivienda como técnicos oficiales de AEG, cobraron un adelanto de 80 euros a la mujer y le dijeron que volverían dentro de dos semanas con la pieza original para cambiar la resistencia de la secadora. Eso hicieron en febrero de 2014, pero la máquina no volvió a funcionar correctamente. La mujer pagó otros 91 euros. Nadie se hizo cargo de la defectuosa reparación ni de sus reclamaciones, por lo que la perjudicada contactó directamente con AEG y descubrió que los técnicos contratados no eran de su servicio oficial. Tuvo que abonar un nuevo arreglo para que le funcionara la secadora.