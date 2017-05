Tres años y nueve meses de prisión por desfigurar la cara a un cliente en una discoteca

La Audiencia de Las Palmas impondrá una pena de tres años y nueve meses de cárcel al hombre que desfiguró la cara a un cliente durante una discusión en una discoteca la capital grancanaria. Santiago C. C. llegó a un acuerdo el viernes de la semana con la Fiscalía y la acusación particular en la celebración del juicio. Aceptó esa pena de cárcel e indemnizar a la víctima con 40.000 euros, tras admitir su responsabilidad en la pelea y renunciar la Sección Primera de la Audiencia a la práctica de la mayor parte de la prueba.



La Fiscalía y el abogado Miguel Ángel Pérez Diepa solicitaban hasta diez años de cárcel por las graves lesiones sufridas por el perjudicado, que necesitó dos operaciones para reconstruirle la cara, con pérdida de carne en el labio superior y en la nariz.



El acusado negoció un acuerdo con las acusaciones ante la contundencia de las pruebas. Las cámaras de seguridad de la discoteca recogieron el momento de la agresión, que se produjo en diciembre de 2015. Fue en un local de la calle Secretario Artiles, en la zona del Puerto. Santiago C. C. intentó bailar con la novia de la víctima, que en ese momento estaba en la pista con su hermano. Luego la pareja de la mujer se fue hasta la mesa de Santiago y le recriminó su actitud molesta. En ese momento le golpeó con una copa de balón en la cara y le produjo los cortes, dándose luego a la fuga.



Santiago C. C. ha admitido su responsabilidad ante la Audiencia de Las Palmas como autor de un delito de lesiones con grave deformidad. La Sección Primera dictará en los próximos días la sentencia en los términos acordados por las partes. El acusado arrastra otras dos condenas por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Su voluntad de reparar el daño causado a la víctima ha sido clave para reducir la condena.