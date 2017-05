Las actuaciones turísticas y la vivienda social acaparan el dinero del Fdcan

Las infraestructuras de las zonas turísticas de la ciudad y la reposición y rehabilitación de viviendas sociales acaparan más de la mitad de los casi 48 millones de euros que invertirá el Ayuntamiento en Las Palmas de Gran Canaria durante los próximos tres años a través del dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). El resto de las obras que se podrán hacer gracias a este dinero son la canalización definitiva para evitar nuevas inundaciones en la urbanización Reina Mercedes y el arreglo de colectores de saneamiento de Luis Doreste Silva, así como corredores verdes en Tamaraceite y Ciudad Alta y un nuevo aparcamiento en San Nicolás. La ciudad recibe un total de 27,8 millones y el resto lo pone el Ayuntamiento.



El pleno municipal, reunido con carácter extraordinaria y urgente, aprobó ayer la firma del convenio con el Cabildo de Gran Canaria, la próxima semana, para iniciar las obras, así como autorizar un gasto plurianual, que arrancará este año y concluirá en 2019. El Ayuntamiento ha conseguido, según aseguró el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, que se permita destinar a obra nueva los 7,9 millones previstos para 2016, que aún no se han recibido, en lugar de destinarlo a pagar facturas de obras como la pasarela de la Cícer o la implantación de la MetroGuagua, que se están pagando con fondos municipales.



El acuerdo fue aprobado por todos los grupos, salvo Ciudadanos que se abstuvo, aunque tanto los populares como Unidos por Gran Canaria criticaron al tripartito, al considerar que no ha sabi-do defender los intereses de la ciudad y no plantó la batalla necesa-ria ante el Cabildo de Gran Cana-ria para conseguir más dinero para el municipio.



El viceportavoz del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, fue el más beligerante. A su juicio, el aprobado ayer es un "pésimo convenio" para los intereses de los vecinos de la ciudad y consideró que el gobierno de Augusto Hidalgo "debía haber dado la batalla para mejorar las condiciones de la ciudad que, pese a tener el 50% de la población recibe el 14%" de los fondos que le han tocado a Gran Canaria y el "4,3%" de lo distribuido en el conjunto del Archipiélago. "Es una tomadura de pelo que encima el Cabildo destine 6,8 millones" de su inversión directa en la ciudad, para realizar obras de mantenimiento ordinario, en lugar de nuevas actuaciones. Están haciendo un auténtico papelón", sostuvo Sabroso y Ángeles Batista de Unidos y Javier Amador, de C's, se pronunciaron en similiar sentido.



Javier Doreste, por su parte, acusó a la oposición de realizar "juegos de manos" con las cifras y recordó que el municipio recibirá más de 27,8 millones, porque a dicha cantidad hay que añadir los fondos del programa para empleo, que no se han municipalizado, las actuaciones que se harán a través de la Sociedad de Promoción, así como el 23% que invierte el Cabildo directamente en el municipio. "Seguro que este convenio es manifiestamente mejorable, pero se trata de un convenio", que como su nombre indica se alcanza mediante el acuerdo entre las partes. Lo que sí es seguro, destacó, es que el gobierno municipal "ha defendido perfectamente los intereses de la ciudad. Se actúa más pensando en las personas que en los intereses de algunos".



Por otro lado, todos los partidos aprobaron, salvo Cs que se se abstuvo, reclamar al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios que eliminen el techo de gasto que impide a los ayuntamientos invertir el superávit de cada ejercicio. La proposición aprobada, que defiende la Federación Española de Municipios (FEMP), pretende que el Ayuntamiento tenga vía libre para invertir el dinero sobrante sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía "en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria". El alcalde consideró que es injusto que los ayuntamientos que han cumplido con el déficit, como la capital grancanaria, no puedan utilizar los 7.000 millones de superavit que generaron el año pasado. "Es nuestro dinero y tenemos derecho a gastarlo", sostuvo.