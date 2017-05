La ciudad retoma el día libre en el taxi

El gobierno municipal iniciará el proceso de inmediato para volver a implantar el régimen de los dos días libres en el taxi, que fue paralizado de forma cautelar hace ahora un año tras las denuncias de varias asociaciones de taxistas. El último de esos tres recursos acaba de ser rechazado por el juez, que respalda al Ayuntamiento al considerar que tiene competencias para regular el sector. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, expresó ayer su "satisfacción" por la sentencia. "Nos da la razón en algo que ya nosotros veníamos anunciando, es decir, que estamos legitimados para regular el sector y tomar una medida de estas características, que no es nueva ni un invento de esta ciudad. A partir de esta sentencia, retomamos el procedimiento", señaló el edil, que añadió que comenzará convocando a una reunión a todas las asociaciones del sector, por separado con cada una de ellas, y además celebrará una mesa del taxi.



Frente a la demanda de la ATAT y de las cooperativas de San Cristóbal y de Las Palmas, que han mostrado su oposición al día de descanso obligatorio y reclaman el rescate de las licencias que sobran, Ramírez insistió en que la única fórmula que se baraja para regular la sobreoferta de taxis que hay en el sector es el régimen de libranzas. El estudio de viabilidad encargado por el Ayuntamiento considera que sobran unas 630 licencias en la capital grancanaria. Ramirez no quiso dar fechas para la implantación del día libre del que dijo, está dispuesto a debatir fórmulas sobre como se llevará a cabo, pero no en cuanto a la necesidad de establecer una jornada obligatoria de descanso. Movilidad mantiene la celebración de una consulta a todos los taxistas, que organizará el Ayuntamiento, varios meses después del inicio del régimen de libranzas, para que valoren la experiencia.



"Siempre quisimos dar la voz a los taxistas. Lamentablemente hasta ahora no ha podido ser así. Sabemos que va a ser muy complicado llegar a acuerdos unánimes, lo que no quiere decir que nosotros hagamos un esfuerzo para intentar convencerlos de la bondad de nuestra propuesta. Como sabemos que no hay consenso en el sector, queremos poner en sus manos la última palabra. Que sean todos los taxistas los que a través de una votación organizada por el Ayuntamiento decidan sobre la libranza", una vez que comprueben como funciona, explicó. Según los letrados municipales, la presentación de un recurso contra la sentencia que respalda el día libre que ha anunciado Asprotac -la asociación que lideró la protesta contra la libranza obligatoria- no impide el inicio de la jornada de descanso. "Me dicen que es muy difícil que se vuelva a dar una suspensión cautelar con una sentencia como esta que es muy rotunda y muy clara, pero cualquier cosa puede pasar", dijo el edil sostuvo, por otro lado, que el Ayuntamiento seguirá adelante con las inspecciones de todas las licencias para regular el sector del taxi y expedientar a aquellos titulares que incumplen la ordenanza porque no son autónomos. La ATAT y las cooperativa de San Cristóbal y Las Palmas han expresado su rechazo a la medida y han salido en defensa de aquellos titulares viudas y jubilados que incumplen la ordenanza municipal y la ley de Transportes, porque no son autónomos. "Se siguen haciendo las inspecciones y me consta que hay muchos propietarios que están traspasando licencias, alertados con la nueva situación. Esta regulación es de obligado cumplimiento", sostuvo Ramírez. Por su parte, Antonio León, presidente de la Atlact -que defiende el día libre y se personó contra los recursos que provocaron la suspensión cautelar de la medida- consideró que la libranza "permitirá mejorar la situación económica y calidad de vida" del sector.