Unos alumnos memorables

El IES Lomo Apolinario cumple 50 años y para celebrarlo ha organizado varios actos a lo largo del curso. Uno de ellos tuvo lugar ayer con un homenaje a profesores y antiguos alumnos en una ceremonia a la que asistió el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Apoyado en la puerta que da acceso al pequeño edificio, Nauzet Francisco Sánchez observa el movimiento que hay justo a la entrada del salón de actos. Está "nervioso", confiesa mientras aguarda al pie de unas escaleras que él conoce bien. Son las mismas donde se sentaba a componer poesía cuando estudiaba en el IES Lomo Apolinario donde sin esperarlo, nació la pasión por la música que ahora prima su vida. "Recuerdo que cuando tenía que hacer los exámenes que nos ponía Javier, el director, pensaba que era una tontería porque yo no iba a ser músico". Sin embargo, no había terminado la Educación Secundaria cuando se convirtió en un cantautor que prepara ahora su primer disco, Parte de mi vida, en el que tiene pensado incluir alguna canción sobre el centro educativo que este año cumple media centuria. Y con motivo de este aniversario, ayer, el instituto homenajeó a profesores y alumnos que como Nauzet han formado parte de la historia del enclave donde comenzó la Formación Profesional en Canarias.



Apenas han pasado unos minutos desde que el artista ha hecho un repaso rápido por sus años de pupilo cuando da comienzo el tercer acto que ha organizado a lo largo del curso el Lomo Apolinario y que en esta ocasión está presidido por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. Se trata de una ceremonia sencilla y familiar a la que algunos de los distinguidos no han podido acudir por motivos laborales, pero los que están no pueden ocultar su sonrisa al recoger un diploma "que siempre quedará para el recuerdo", asegura el joven que ha adoptado el nombre de Nauzet Moreno. Precisamente él es uno de los primeros en desfilar por el escenario donde también interpreta alguno de sus temas acompañado por la guitarra que se animó a aprender a tocar en 2012 gracias a su fallecido tío.



Otro de los que también se llevan la laureada impronta sobre su estancia en las aulas del instituto es Aitor Cabrera Calero. Él también se formó durante cinco años a través de los distintos Programas de Formación Profesional Adaptada (PFPA) para personas con discapacidad a quienes ayer les hicieron una especial mención por los grandes logros que han conseguido. "La atención a la diversidad en el IES Lomo Apolinario es bastante buena y los alumnos tienen después una gran inserción laboral", asegura Javier Nuez Sánchez, director del centro que actualmente cuenta con cerca de 500 estudiantes. En el caso de Cabrera Calero, de 29 años, resulta además que forma parte del personal de mantenimiento y limpieza del enclave educativo donde asegura sentirse muy cómodo por el buen ambiente que hay entre todos los compañeros.



Además de al alumnado, el instituto también rindió homenaje a antiguos profesores y a algunas empresas. Acto seguido, los invitados, dirigidos por Javier Nuez, realizaron una visita por las instalaciones donde también se imparten varios ciclos de grado medio. Una de las paradas fue una de las clases de 2º de Bachillerato donde los alumnos hicieron algunas preguntas sobre la universidad a Clavijo y a Ciro Gutiérrez, director general de Universidades del Gobierno regional.