Sabroso pide que se evite otro "lío innecesario" en el sector del taxi

El viceportavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha pedido al Tripartito (PSOE-Podemos-Nueva Canarias) que no vuelva a crear "otro lío innecesario" en el sector del taxi, tras anunciar la imposición de los días libres obligatorios a pesar de contar con la opinión en contra de la mayoría del sector, que ya ha anunciado movilizaciones.



Sabroso recuerda que "hacer experimentos" con una actividad económica de la que "dependen cientos de familias para vivir es un grave error". En este sentido, el viceportavoz popular recuerda que "no es tiempo de improvisar e imponer de nuevo días libres sin un estudio real y exhaustivo" del impacto que en los ingresos de cada autónomo puede tener esa decisión.



El edil explica que el trabajo municipal debe en ir en la línea de "fomentar el uso del taxi, no de restringir su oferta", tras la fracasada prueba municipal que hace más de un año intentó el gobierno tripartito y "que recibió un enorme rechazo en el sector y hasta tres resoluciones judiciales paralizándola", lo que a su juicio "debe servir para abrir los ojos y darse cuenta de que ése no es el camino a seguir".



El Ayuntamiento tiene potestad para organizar el servicio de taxi y articular un sistema de turnos, por lo que Sabroso incide en que "el fallo de la sentencia no es ninguna sorpresa", en referencia al pronunciamiento judicial conocido esta semana donde se reconocía la potestad municipal a estos efectos.



"Cuestión distinta es que el sector desee o esté preparado para una decisión así", continúa, por lo que solicita al Tripartito que vuelquen los esfuerzos realizados hasta ahora para la imposición de los días libres "en crear medidas de apoyo al sector, en controlar la competencia irregular, generar más carriles y espacios reservados, en vez de poner trabas al desarrollo de la actividad justo cuando la situación económica va en mejoría y cuando se baten récords de llegada de turistas", concluye.



El gobierno municipal ha retomado el proceso para intentar de nuevo implantar el régimen de los dos días libres en el taxi, tras la paralización cautelar dictada hace un año por las denuncias de varias asociaciones de taxistas. El último de esos tres recursos ha sido recientemente rechazado por el juez, que respalda al Ayuntamiento al considerar que tiene competencias para regular el sector. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, expresó esta semana su "satisfacción" por la sentencia. "Nos da la razón en algo que ya nosotros veníamos anunciando, es decir, que estamos legitimados para regular el sector y tomar una medida de estas características, que no es nueva ni un invento de esta ciudad. A partir de esta sentencia, retomamos el procedimiento", señaló el edil, que se reunirá con el sector de forma conjunta y por separado, además de convocar una mesa del taxi.