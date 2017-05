Las ramblas de las oportunidades

Las ramblas de Mesa y López se llenaron ayer de gente para disfrutar de la música, la gastronomía y la ganga comercial. Iban con "el gasto subido" por del día de la madre, como opina Fadua Bitar, una mujer que se dejó llevar por su gusto oriental hasta la tienda de María José Braga, una brasileña asentada en la capital desde hace 27 años. También triunfó la bisutería sofistica de Antonio Vidal y las zapatillas Saucony, unas playeras que pusieron de moda los marines estadounidenses para correr y que parecen calar ahora en el gusto insular. Su precio, entre los 40 y los 70 euros. Un chollo, dicen.

Zapatos de mujer a 20 euros, bolsos de piel y hasta unas modernas playeras Saucony por 40 euros, todo un detalle para sacar a Mamá a correr y darle un poco de emoción a su día grande en el calendario comercial, que se celebra hoy y que ayer sirvió de tirón para hacer las compras de última hora en el Mesa y López Festival. Son 39 las empresas que han ocupado desde el jueves las tres ramblas de la popular avenida capitalina para vender su stock al aire libre, todo ello entre zumos de cúrcuma, pinchos de tortilla, música, artesanía y moda al estilo boho chic.



El artículo a precio de coste fue uno de los reclamos fuertes de esta nueva edición del festival que ha organizado la Asociación de Empresarios Mesa y López, aunque emprendedoras como María José Braga aseguran que lo bueno de iniciativas como ésta no son tanto las ventas, sino la captación de clientas y la publicad que se le da al negocio. Las ramblas, ayer, estaban llenas.



Braga es brasileña, lleva 27 años en Las Palmas de Gran Canaria y, tras sus inicios en el sector de la hostelería, decidió hace año y medio montar la tienda By María en la calle General Vives. En la edición de septiembre cogió un stand, pero en esta ocasión optó por doblar el espacio y llenó la rambla central con su estilo boho chic, esa mezcla de ropa étnica tan difícil de explicar, con plumas, encajes y aire de fiesta natural.



Un escaparate étnico al que no se pudo resistir Fadua Bitar. Como su nombre indica, Bitar es muy fan de la ropa oriental y, sin duda, el perfil de clienta que la empresaria brasileña quería captar en la feria comercial. Se llevó un collar a juego con su traje camisero a cuadros y una tarjeta de visita. Volverá, sin duda. Entretanto dejó comentarios para la posteridad: "la gente parece que tiene el gasto subido por el día de la madre", lanzó Bitar ante la afluencia de público, mientras la dueña de By María confirmaba que había vendido "muchos regalitos" para ellas.



Yaiza Pestana, de Red Calzados, en el centro comercial El Mirador, también apuntó esa tendencia, con zapatos a 20 y 25 euros que en tienda hubieran costado 60, aunque el artículo más elegido para el regalo de mamá fue el bolso de piel. Un clásico, vamos.



En el caso de Totó & Có, con locales en Pérez Galdós y Tafira, no pararon de vender bisutería, uno de los productos estrella de Antonio Vidal, propietario de ambos negocios. "Siempre digo que viajo por el mundo y compro cosas para mis clientas porque me gusta vender experiencias", asegura Vidal, que intenta implantar un nuevo concepto con su establecimiento de Tafira. Allí celebra meriendas para pasar la tarde entre copas de ginebra; vende los vinos selectos de El Zarcillo y, en breve, tendrá un servio para llevar de comida de calidad. Su tienda es algo así como una tienda dentro de otra tienda.



La empleada de Totó & Co, Yeny Umpiérrez, triunfó con las riñoneras, las neveras de campo y playa estampadas de flores, las pulseras de plata y los collares, algunos incluso con grabados destinados a Ellas. Hubo maridos que jugaban al despiste con su pareja y compraron uno de esos colgantes sin que su chica se diera cuenta. "Hay hombres que quieren", replica Umpiérrez para ilustrar la destreza de ese misterioso marido.



Otra marca comercial que le sacó partido a la jornada fue Stereotokyo. Sus zapatillas de primeras firmas, con precios entre los 40 y los 70 euros, volaron como churros. Muchos clientes se enteraron a través de Instagram de que estaban vendiendo el stock y se llevaron hasta tres pares de Soucony, la popular marca de playeras para correr que pusieron de moda los marines norteamericanos, explica Pablo Dezi Correa.



Toda esa oferta textil estaba en la rambla del centro, flanqueada por los espacios destinados a la artesanía y la gastronomía. En la parte más cercana a la plaza de España estaba La Tasca Los Vino, Geiser, La Reina del Mojito y Don Carlos, el lugar ideal para tomarse la tapa de paella, el tinto de verano y gozar con la música de Virna Ceballos, La última llave o el tributo a U2 que cerró el festival por la noche. Hoy toca comer en casa de mamá.