Más de 21 años para el líder de una banda que asaltaba casas y burdeles

El juicio a la banda criminal acusada de asaltar a mano armada en 2015 dos burdeles y cuatro viviendas particulares de Las Palmas de Gran Canaria, de las que sustrajeron dinero en metálico, objetos de valor y joyas que posteriormente dieron salida a través de un local de oro regentado por uno de los cómplices en el municipio de Telde; y que comenzaba ayer en la Ciudad de la Justicia, se resolvió con un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía que rebajó la pena solicitada en un principio por la acusación pública al aplicarse el atenuante de reparación económica a las víctimas y confesión del delito durante la instrucción.



La condena más dura fue para el cabecilla de la banda -Pascual Taylor-, que deberá cumplir 21, 6 años de prisión por integración en organización criminal, cinco delitos de robo con violencia e intimidación, uno de robo con fuerza en casa habitada y otro leve por lesiones. Además de un delito de tráfico de droga ya que al entrar la policía en su casa encontraron cannabis para destinarlo a la venta, así como diversas herramientas y ropa utilizada durante los atracos.



La condena más leve fue, sin embargo, para la única mujer que participó en los hechos -Nayra María- que deberá cumplir nueve meses en prisión por un delito de robo con violencia e intimidación.



El resto de las penas fueron de 6 años para José Iván T. H.; 4,3 años para Ernest Rubén N. M.; 6 años para Fernando M. C.; 1,3 años para Halinson M. C.; 5,2 años para Leandro Agnelo I. Z.; 6,3 años para Guillermo Q. G.; 1,6 años para Alexander M. C.; 2,2 años para René C. H.; 2,3 años para Juan Jonay S. A.; y 1, 3 años para Yhorman Alexis R. A. en función de su participación en los atracos.



En las tareas de vigilancia y observación de las víctimas y el acceso a las viviendas y locales participaban José Iván, Fernando, Ernest Rubén, Alexander y Juan Jonay junto a Pascual Taylor. Leandro Agnelo, René, Halinson y Guillermo, por su parte, se encargaban de tener el coche listo para que sus compañeros huyeran.



Yhorman Alexis no participó en los atracos, pero se encargaba de vender las joyas a través de su local El Palacio del Oro. Mientras que Nayra María se hizo pasar por una mujer interesada en ejercer la prostitución en uno de los locales que atracaron para observar cómo funcionaban.



La Fiscalía pedía para ellos entre 39 años de prisión hasta 3 años a los acusados en función de los seis delitos diferentes de los que estaban acusados - organización criminal, robo con violencia o intimidación, robo con fuerza en las cosas, contra la salud pública, lesiones y receptación- , así como su implicación en los robos.



Los acusados, todos ellos entre los 20 y los 30 años, estuvieron de acuerdo con la condena que habían negociado las respectivas defensas y el fiscal antes de que se iniciará el juicio, que estaba previsto para varios días.



La sesión, presidida por el juez Miguel Ángel Parramón y que se celebró en la sala 16 de la sección Primera de la Audiencia de Las Palmas, apenas duró media hora. Tras darse a conocer la sentencia se vivieron escenas de emoción entre los condenados y los familiares y amigos que habían acudido al juicio, incluida una bebé, hija de uno de los acusados.



Prisión provisional



Siete de los acusados se encuentran en prisión provisional desde 2015 -uno desde 2016 - después de que el 27 de noviembre de ese mismo año el juzgado de instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria acordase entrar en los domicilios de tres de los atracadores. La Unidad de Delincuencia Organizada y Violenta de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas había solicitado la intervención después de los asaltos cometidos entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015.



En el escrito de acusación, el fiscal Manuel Santos sostuvo que la organización criminal actuaba de manera "estructura y jerarquizada" introduciéndose en viviendas particulares y locales de negocio abiertos al público que habían sido seleccionados previamente y donde robaban con "grandes dosis de intimidación, violencia y agresión contra sus ocupantes y propietarios" sustrayendo todo lo que de valor había en ellas. Preferentemente, dinero en metálico, móviles y joyas.



La banda cometió el primero de los atracos el 27 de septiembre de 2015 en un negocio de prostitución, en la zona de Ciudad Jardín. Los atracadores se colaron a través de la cocina del local Geisha Garden y pusieron a una de las trabajadoras un cuchillo en el suelo para intimidarla mientras robaban.