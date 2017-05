Árboles en pie de guerra

Si la ley del suelo se aprueba iremos a la guerra. Así reza en uno de los carteles que se han colocado en uno de los árboles de la calle Venegas, de la capital, que desde el pasado lunes se ha visto inundada de pasquines contra el polémico anteproyecto de ley del suelo de Canarias, que está en trámite parlamentario, y contra el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Lo curioso de los mensajes es que no están firmados por ningún colectivo ecologista u organización sensibilizada con el medio ambiente, tampoco por ninguna persona. En uno de los letreros se puede ver que firma 'un árbol' bajo la sentencia: Clavijo no les quites a nuestros hijos lo que nos dejaron nuestros padres.

Canarias no es un solar, Clavijo apestas a corrupción, Eco revolución ¡ya! Porfi, Queremos más espacio en la ciudad, son otros de los mensajes que pueden leerse al pasear por dicha calle y por Murga y León y Castillo, a la altura del número 40. Los mensajes han sido escritos a rotulador sobre un cartón de empaquetar, de diferente tamaño. Los cartones están atados al tronco de los árboles con una simple cuerda de rafia.

La ubicación de los mensajes no ha sido al azar puesto que la zona es muy transitada por funcionarios del Gobierno de Canarias debido a que cerca de las mencionadas calles se encuentran los Edificios Múltiples I y II -plaza de los Derechos Humanos, 22, y calle profesor Agustín Millares Carló, 18, respectivamente- donde está la consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad, implicada directamente en la redacción del anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias. También se hallan en dichos edificios las consejerías de Obras Públicas y Transporte, Presidencia, Justicia e Igualdad y Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

El mensaje ha pasado, sin embargo, prácticamente desapercibido para los viandantes y para los taxistas, que tienen parada en la misma calle Venegas. Así lo indicaban ayer algunas de las personas que circulan habitualmente por la vía.

Uno de los trabajadores del local La cuarenta y dos, situado en León y Castillo, explicó que los rótulos debieron de instalarse durante la madrugada del lunes ya que a las seis de la mañana, hora en la que acuden al trabajo, ya estaban colgados sobre los árboles. El empleado también indicó que en la misma calle había más, pero este martes solo aparecía un pasquín.

Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que más esta batallando contra el anteproyecto de ley del suelo por entender que da vía libre a que la industria turística y urbanística se instale en suelo rústico al no haber control por parte de ningún organismo público, ni participación de los ciudadanos, señaló este martes que el colectivo nada tenía que ver en el asunto.

Su portavoz, Eugenio Reyes, explicó, no obstante, que el colectivo, conjuntamente con otras organizaciones ecologistas y sociales de todas las Islas, prepara una gran movilización en todo el Archipiélago para el próximo sábado, 27, -previo al Día de Canarias- para expresar su rechazo a esta normativa que "está en conflicto con el territorio". "Puede que de forma anónima, alguien sensible con el medioambiente, haya empezado a expresarse por su cuenta", dijo, mientras añadió que están difundiendo esta iniciativa para que todos los ciudadanos se manifiesten ese día.

Reyes indicó que el colectivo es partidario de que el espacio urbano público sirva también para defender causas "que sean nobles", que enriquezcan la ciudad, pero siempre y cuando no dañen a los árboles y no supongan un impacto ambiental. En este sentido, indicó que hay unas 5.000 vallas publicitarias que están fuera de la legalidad e incluso atentan contra la ley de seguridad vial, pero que ninguna administración ha tomado cartas en el asunto para retirarlas pese a que atentan contra el impacto medioambiental. "No se trata de llenar de consignas la ciudad, aunque nosotros apostamos por los murales con cierta calidad artística para que el arte sirva también para enviar mensajes", puntualizó el portavoz de la organización, a quien no le pareció mal la iniciativa porque se trata de abrir el debate de la ley del suelo en Canarias.

En su opinión, toda la ciudadanía tiene que implicarse en el asunto porque el crecimiento del Archipiélago no puede basarse solo en el turismo y, por ende, en la construcción inmobiliaria porque son sectores que esquilman el territorio y destruyen su sostenibilidad.