Las asociaciones deben tener firma digital para trámites en el Ayuntamiento

Las asociaciones, colectivos y otras entidades -personas jurídicas- que gestionen trámites con el Ayuntamiento pronto tendrán que trabajar con un certificado digital. Es uno de los requerimientos de la administración digital que ayer se trataron en las jornadas Administración electrónica, innovación pública y transparencia, organizadas por Ayuntamiento capitalino en el Auditorio Alfredo Kraus.



No se trata de un capricho de la administración local, sino de avanzar en la modernización electrónica de la Administración Pública aprovechando las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Actualmente, cualquier ciudadano puede realizar ya un montón de trámites administrativos sin necesidad de personarse en las oficinas municipales - más de 350- y, en un futuro, serán más.



Esta transformación digital de la administración, en la que están implicadas todas las administraciones públicas del estado español, se realiza al amparo de la Ley 39/2015, relativa al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, sobre Régimen Jurídico del Sector Público.



El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, indicó ayer tras la presentación de las jornadas,; que fueron inauguradas por el alcalde de ciudad, Augusto Hidalgo, que en las mencionadas leyes se ha dado una moratoria de un año para que las administración públicas se pongan al día y es por ello que el Ayuntamiento ha organizado estas jornadas para poner al día a sus empleados.



"Esas leyes obligan a que las personas jurídicas presenten todo de forma telemática. Las empresas no suelen presentar problemas porque están muy habituadas a ello pero donde estamos teniendo problemas es con estos colectivos, en los que existe aún una gran brecha digital", dijo. En este sentido, Regidor indicó que la intención del Ayuntamiento no es solo formar a los funcionarios públicos en la materia, sino también a quién esté detrás de estas entidades para que "se pongan al día y no pierdan comba con la administración electrónica".



En las jornadas, que se iniciaron ayer y que continuarán el próximo viernes y en las que participan unos 300 empleados como oyentes además de expertos y especialistas en la materia tanto de la comunidad canaria como de otros municipios, quedó claro que sin la implicación de los empleados públicos la digitalización de la administración no será posible por muchas aplicaciones o innovaciones que haya.



El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, añadió a este respecto que la formación que recibirán los empleados públicos será tanto de atención al público como de formación jurídica y legal en la tramitación de expedientes.



Hidalgo explicó que se está "triplicando la formación" con respecto hace dos años, "normalizándola y estandarizándola" porque el gobierno actual entiende que los ciudadanos "tienen que sacar el máximo partido al músculo de la administración que son sus trabajadores y trabajadoras".



"Si no están formados no solo no serán capaces de trabajar en una administración que cambia radicalmente, sino que no seremos capaces de sacar el máximo partido al trabajo y, por tanto, dar un mejor servicio a los ciudadanos", puntualizó el alcalde, quien añadió que la tecnología "es un gran aliado" para los empleados porque les va a permitir ser más productivos.



En su opinión, el Ayuntamiento está preparado para llevar a cabo esa transformación digital sin problemas. Y el nuevo Plan de Formación Continua que se ha puesto en marcha formar á a más de 1.500 empleados durante este año en la materia.



El concejal de Nuevas Tecnologías, Aridany Romero, subrayó, por su parte, que en el campo de la telemática y su relación con el ciudadano el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "va un paso por delante" con respecto a otros municipios. "Los esfuerzos que se han hecho y que están haciendo otras administraciones está sirviendo para que las nuevas disposiciones normativas las podamos poner en marcha desde el minuto cero", aclaró.



Romero apuntó que a medida de que vayan apareciendo nuevos procedimientos se irán incorporando a la administración para que los ciudadanos puedan solicitar trámites sin tener que desplazarse a las oficinas municipales. Actualmente, el Ayuntamiento trabaja también en la digitalización de los documentos que posee.