Mil policías nacionales para el dispositivo de las Fiestas Fundacionales

Con motivo de la celebración de las Fiestas Fundacionales 2017 en Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional realiza un amplio dispositivo de seguridad con la participación de un millar de efectivos. Los agentes de la Policía Nacional velan, desde el pasado día nueve, por la seguridad en el desarrollo de los actos programados que finalizarán el próximo 25 de junio.

La Policía Nacional ha diseñado este dispositivo operativo con el objetivo de dotar de seguridad, a todos los ciudadanos que acuden a estas fiestas y evitar la comisión de determinados delitos como venta de estupefacientes, tirones, sirlas, hurtos callejeros, sustracciones de vehículos, agresiones sexuales o actos de gamberrismo. Este dispositivo pretende garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, evitando cualquier acto que pudiera atentar contra el normal desarrollo de los eventos programados.

Los agentes de la Policía Nacional que participan en el operativo que están en su mayor parte adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Las Palmas y a la Unidad de Intervención Policial, dispondrán del apoyo de la Unidad de Medios Aéreos que cuenta con un helicóptero en su base del aeropuerto de Gran Canaria.

Consejos

La Policía da una serie de consejos de seguridad. "Si se produce un altercado o acto violento, intenta alejarte del lugar e informa a la Policía de lo que sucede: llama al 091 y evita siempre la violencia. respeto y calma". Además señala que no se deben llevar objetos o materiales que puedan poner en peligro la integridad propia o la de terceras personas, como botellas de cristal o palos. "El consumo de drogas no solo es muy dañino para la salud, si se hace en vía pública, es motivo de sanción y el tráfico de estupefacientes es delito", advierte. También recomienda no acudir con objetos de valor a las celebraciones y de ser así, no hay que llevarlos nunca en bolsillos traseros. El bolso, mejor cruzado.

"Recomendamos el uso del transporte público, pero si te trasladas en coche al lugar de los festejos, apárcalo en zonas de tránsito y luminosidad. No dejes nunca objetos de valor en lugares visibles. En aglomeraciones y con niños pequeños, ponles el número de teléfono del adulto que le acompaña visible, incluso escrito en su mano", concluye.