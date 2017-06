Gesport evalúa entrar en la Sagep para iniciar la descarga de contenedores

El administrador de la terminal polivalente Gesport Atlantic, Francisco Naranjo, solicitó ayer información a la Sociedad Anónima de Gestión de los Estibadores Portuarios (Sagep) para evaluar su entrada después de recibir la licencia de estiba hace dos semanas. Naranjo indicó que la intención de la empresa es adaptarse al modelo que existe en el Puerto de La Luz. De ser así, la compañía, que en un plazo de dos semanas prevé tener listas las dos grúas para empezar a operar con contenedores, tendría que aportar unos 600.000 euros, el 21% del capital de la Sagep.

El empresario declaró que antes de dar el paso prefiere conocer la situación económica de la sociedad. En todo caso, precisó que tomará una decisión en función de cómo vaya a quedar conformado el futuro pool portuario. En su opinión, los Centros Portuarios de Empleo (CPE), que el real decreto-ley establece como sustitutos de las actuales Sagep, "es una figura jurídica mucho más estable, justa y equilibrada que la Sagep que trabaja en el Puerto", por lo abogó por "una conversión a CPE lo más rápida posible".

Naranjo apoyó a los actuales estibadores. "No tengo ninguna duda de que vamos a trabajar con los mismos estibadores que hemos formado durante años y que no hay ninguna duda de su profesionalidad", dijo después de una reunión mantenida ayer con los miembros del comité Coordinadora. Y añadió que tienen que ser los propios trabajadores quienes formen a los futuros profesionales ya que, con la actual ley, cabe la posibilidad de contratar a un 25% de estibadores que no estén en la Sagep. "¿Dónde está ese 25%? ¿Cuál es su formación?", preguntó. "Me puede tocar un gruísta que no está preparado para manipular una maquina que cuesta cinco millones de euros".