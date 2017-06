´Temudas´ arranca con Jiribillas 3.0 e Immaginario Teatro

El Festival de Teatro, Música y Danza 'Temudas' de Las Palmas de Gran Canaria arranca el 6 de julio con el espectáculo Ida y vuelta de Jiribillas 3.0; al día siguimiente la propuesta es Welcome, en el cielo no hay fronteras de Immaginario Teatro, una historia en clave de clown. Y los franceses de Plasticiens Volants regresan con Little Big Bang (8 de julio); nuevas formas y personajes hinchables. LA PROVINCIA