La MetroGuagua desplazará la autovía 15 metros dentro del muelle de Sanapú

La MetroGuagua desplazará la autovía unos 15 metros dentro del muelle de Sanapú. Esta será una de las operaciones más estratégicas que se llevarán a cabo durante las obras de la nueva línea de alta capacidad que circulará bordeando la carretera y unirá el parque de Santa Catalina con el Castillo de La Luz. Esta parte del proyecto, que todavía está en fase de redacción, tiene por objetivo descongestionar el tráfico de la zona amén de ganar espacio para la construcción de un corredor verde que separará la calle Eduardo Benot de la Bus Rapid Transit (BRT).

Hace apenas unos días que se iniciaron los trabajos en el eje de Pío XII donde comenzarán a crearse los primeros carriles de la MetroGuagua durante los próximos doce meses. En una semanas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también confía en poder dar el pistoletazo de salida a la ejecución de las vías que pasarán por Blas Cabrera Felipe y que, de momento, están a la espera de adjudicación. Ambos tramos son de los más importantes, según señaló el pasado miércoles el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, quien comentó que se está "estudiando la posibilidad de adelantar las obras de otro de los tramos emblemáticos".

En total, la BRT recorrerá 11,7 kilómetros que conectarán Hoya de la Plata con la plaza de Manuel Becerra. Será precisamente en su último tramo donde se realice una de las intervenciones más importantes con la desviación de unos 15 metros hacia el recinto portuario del Sanapú de la principal artería vial de la ciudad. En esta zona se encuentran actualmente ubicadas las naves de ayuda humanitaria que el Puerto tiene previsto trasladar, siempre y cuando los gastos no sean costeados por la Autoridad Portuaria. No obstante, la presencia de las naves "no impediría la circulación de la MetroGuagua", ya que según señalaron esta semana desde Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) que se ha encargado de la redacción del proyecto, hay anchura para construir la nueva línea.

La idea es que con la desviación de la autovía se gane espacio para la ciudad en la parte más próxima a la calle Eduardo Benot, que pasaría a tener un único carril para tráfico rodado y estará separada de la BRT por un corredor verde que ayudará a descongestionar la circulación de esta zona. Pero por ahora, esta intervención se encuentra en fase de redacción.

Otra de las obras de peso se realizará en el entorno de Vegueta, donde la ciudad tiene previsto ganar unos 14 metros al mar en la Avenida Marítima, a la altura del cementerio y el acceso a Rafael Cabrera por el Teatro para dejarle hueco a la MetroGuagua. Una medida que está contemplada en el Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad que recoge la intención de recuperar una plataforma de 30 metros de ancho al litoral en este tramo que ganará un carril más para que puedan circular peatones, ciclistas y BRT.

Asimismo, se producirán otros cambios en vías de la capital como en la calle Galicia, donde se creará una zona rodonal entre las calles Víctor Hugo y Pi y Margall, en la que los peatones tendrán una parte de uso preferente que estará diferenciada de la de los vehículos. Y en el parque de Santa Catalina se creará para el nuevo transporte público una estación soterrada en el anexo a los edificios Elder y Miller, siendo la planta baja de este la entrada al eje que circulará paralelamente al que ya existe en la zona que sirve de puerta de entrada al municipio para los cruceristas.

La de Santa Catalina será una de las tres estaciones centrales que tendrá la línea de alta capacidad junto con la de Hoya de la Playa y la de Manuel Becerra. Además, el recorrido contará con 20 paradas separadas en 500 metros para permitir que los vehículos alcancen la velocidad de 20 kilómetros por hora. De ellas, una docena permitirán el transbordo con el resto de líneas de Guaguas Municipales, acorde a la filosofía de la empresa municipal de que el de la BRT sea un sistema de transporte integral, siendo una línea más de la red local que mantendrá el precio en sus tarifas de circulación.