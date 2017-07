El IES La Feria apaga 25 velas

El curso escolar terminó hace unos días, pero para el IES La Feria 2017/18 ha sido especial. El centro cumplió 25 años y para festejarlo organizó una exposición fotográfica sobre su historia y un encuentro con antiguos alumnos y docentes. En el instituto, que tiene un Aula Enclave y fue pionero en el programa europeo Erasmus+, estudian hoy cerca de 470 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

"Mendu, que había abandonado la escuela por no poder caminar desde sus aldea, tras dos meses en un hospital de parapléjicos ha logrado caminar con un taca-taca, y tras la rehabilitación la tenemos en el refugio de Hetadua. Los mil euros que han recaudado estarán destinados a cubrir los gastos de escolarización, manutención y transporte de Mendu para este curso escolar 2017/2018 que acaba de empezar en Nepal. Perdió cuatro años de escolarización y con 18 años la hemos matriculado en sexto de primaria a decisión suya". Así comienza la carta de agradecimiento que el canario José Díaz, fundador de Educanepal -con el que el instituto colabora desde hace cinco años- ha enviado a la comunidad educativa IES Feria del Atlántico por su colaboración en la recogida de dinero para ayudar a la joven, que de haber sido posible, a buen seguro, hubiera estado en la fiesta que organizó el centro con motivo de su 25 aniversario.

La comunidad educativa del centro, ubicado en el mismo barrio de La Feria, celebró hace unas semanas un encuentro con antiguos estudiantes y profesores, para rememorar su primer cuarto de siglo. Así lo indicó la directora del instituto, Amalia Sánchez Benito, días antes del cierre del curso escolar.

"Fue un acto muy entrañable para todos", recuerda la directora, que relató las dificultades con las que el centro se abrió en el curso 1992/93 en un barrio "que no tenía muy buena fama". "Esto era un gran descampado, solo estaba el recinto ferial y las viviendas, no se había construido nada en Siete Palmas. En la zona no había ni alcantarillado, ni luz, y gracias a un grupo electrógeno que nos dieron y que los chicos de Electricidad lo ponían en marcha se podía dar clase".

Una exposición fotográfica en los pasillos del centro dio cuenta de cómo fueron aquellos primeros años en el Instituto de Formación Técnico Profesional Feria del Atlántico, como así se denominó el centro, construido por el Gobierno de Canarias y con el Fondos Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para albergar, primero, a las familias de Formación Profesional de Administración y Electricidad y Electrónica, y, al poco tiempo, a Artes Gráficas.

En 1996, el centro pasó a llamarse definitivamente IES Feria del Atlántico y en 2008 se incluiría en sus instalaciones un Aula enclave para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales.

En la actualidad, el centro imparte Secundaria, Bachillerato y los ciclos formativos de Administración y Electricidad, después de que Artes Gráfica se derivase a otro instituto. Cerca de 470 alumnos y 47 docentes, tres de ellos compartidos con otros centros, conforman la comunidad educativa que ha dado el cierre a este curso escolar.

Uno de los retos del centro, aparte de ofrecer una educación sólida e integral a los alumnos, es que no se reduzca el número de estudiantes. Y para ello, la vicedirectora, Amalia Sánchez, resalta los programas educativos en los que actualmente están inmersos. Entre ellos, el programa europeo Erasmus +, del que fueron pioneros, y que permite que chicos que estudian Formación Profesional participen en actividades profesionales fuera de España. Este año, por ejemplo, por primera vez ha salido al exterior un joven con un 33% de discapacidad en el grupo.

También están inmersos en la Red de Escuelas Promotoras de la Salud, para enseñar hábitos de vida saludables; un proyecto de Música, Cine, Artes Escénicas para acudir con los chicos a ver obras de teatro, conciertos, y otros actos culturales; un huerto escolar en el que participan los chicos del Aula Enclave; un proyecto llamado Recreo Tecnológico, en el que los chicos aprenden cosas para mejorar el centro como el de crear una valla para el jardín; y un club de lectura para compartir opiniones sobre los libros que los chicos leen.

La directora del centro asegura que los "perjuicios" que hay todavía sobre el barrio de La Feria, repercute en el centro, que se nutre de los alumnos del mismo entorno y de los que vienen de los Ceips Hoya Andrea, Las Torres y José Pérez y Pérez. "Tenemos buenas instalaciones y ni alumnos, ni docentes se quieren ir del centro cuando llegan".

Los premios recibidos por su trabajo en pro de la interculturalidad en 2009, otorgado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y el que les concedió el BBV este año dentro de su campaña Valores de Futuro, demuestran que en materia de solidaridad trabajan bien. Mendu seguro que lo rubricaría.