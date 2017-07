Cardona pide que se aclare es estado de seguridad de El Confital

El portavoz del grupo municipal Popular, Juan José Cardona, ha exigido hoy al tripartito que aclare "de una vez" si la playa de El Confital es un espacio seguro, tras los episodios de contaminación y, en especial, tras la instalación hace tres semanas de carteles por todo el espacio natural que establecen que "quien se aventure a acceder lo hace bajo su exclusiva responsabilidad", ante el riesgo de desprendimientos.

Cardona ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida en la entrada de El Confital junto a Ángel Sabroso y Carmen Guerra, que la gestión de la crisis de El Confital, tanto por los episodios de contaminación como por los desprendimientos, ha sido "errática, oscura, poco transparente y decepcionante" y que como consecuencia ha traído que "en vez de generar confianza y seguridad" hacia los ciudadanos "está logrando el efecto contrario".

"¿Está la playa de El Confital contaminada? Sí lo está. ¿Qué nivel de contaminación tiene? ¿Está abierta o no al baño?", se ha cuestionado el portavoz de los populares. "Si nos atenemos a los carteles que tenemos a la espalda, donde vemos que no se recomienda el baño, ¿puede uno venir a bañarse tranquilamente sin temor y sin riesgo para la salud?", continuó preguntándose el líder de la oposición.

En este sentido, Cardona destacó que si no está recomendado el baño, como recoge el cartel a la entrada, "¿qué sentido tiene la ubicación de los puestos de Cruz Roja hace tan solo unos días?". Por este motivo preguntó directamente al alcalde si El Confital "es una playa segura", ya que si lo es "qué pintan los carteles que dicen literalmente que si alguien se aventura a entrar la responsabilidad será exclusivamente suya, en referencia a la nueva señalética donde se el Ayuntamiento se exime de toda responsabilidad en caso de accidente.

"Y si no es segura, ¿cómo es que no está cerrada?, prosiguió. Además calificó de "gravedad extraordinaria" el hecho de que ante esta situación el Ayuntamiento "autorizara y promoviera un evento deportivo el pasado fin de semana al que acudieron más de 1.000 personas", que transcurrió a lo largo de El Confital.

"No sé si piensan que colocando estos carteles se eximen de su responsabilidad, pero desde un punto de vista jurídico le puedo asegurar que no, lo que están haciendo es agravando y confundiendo a los ciudadanos". Por ello, Cardona afirmó que esta situación parece dar a entender que "tuvieran temor para cerrar la playa y al no hacerlo, colocaran estos carteles" con los que creen trasladar la responsabilidad al ciudadano.

Cardona lamentó que el tripartito no haya adoptado medidas para que ese riesgo desaparezca, a pesar de que desde julio de 2015 ya se produjeron desprendimientos. "¿Qué ha hecho el tripartito para garantizar la seguridad? Esos carteles dicen que caminar por aquí es una aventura. Si no ha adoptado ninguna medida, ¿acaso significa que esta situación va a ser permanente?", inquirió.

Cardona recordó que hace tan solo dos años El Confital tenía Bandera Azul, "un signo de calidad tanto para sus aguas como de servicios públicos y seguridad". En 2016 no se renovó por desprendimientos, "tampoco este año la tendremos, pero con estos carteles nunca los volveremos a tener. ¿Significa eso que el Ayuntamiento renuncia a la Bandera Azul que hace dos años tenía esta playa? Me parece que estas preguntas acreditan que la gestión que ha hecho el tripartido es cuando menos muy mejorable", finalizó.