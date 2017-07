"Es una imagen muy desagradable"

Cartones, telas, ropa y mucha basura. Eso es lo que se puede ver en la rampa de salida del parquin de San Bernardo donde hombres llevan instalados desde hace meses. Un hecho que ha despertado el malestar del vecindario donde creen que esto "no es una buena imagen para una zona tan céntrica".

El cierre del parquin de San Bernardo no ha estado exento de polémica desde que se llevó a cabo. Esta vez el malestar se respira en el barrio por la presencia de dos personas sin techo que se han instalado en la puerta de salida del aparcamiento, a pesar de que este permanece cerrado al paso por una valla desde que aparecieran varios coches estacionados en la rampa después de su clausura.

Aunque la mayoría de los vecinos prefieren mantener el anonimato a la hora de hablar de los dos hombres que pasan la noche en la entrada de las instalaciones, todos coinciden en que la situación es "muy desagradable". Y es que según cuenta una de las trabajadoras de la zona, es frecuente verles consumiendo drogas, en muchas ocasiones, sin molestarse en ocultarse un poco.

Aunque en un principio era tan solo un varón el que se metió tras el vallado, actualmente son dos los que duermen a la intemperie en la rampa de salida de los aparcamientos que cesaron su actividad en abril del año pasado. Allí se pueden observar a simple vista la presencia de varios cartones, ropa, zapatos, bolsas, telas y una considerable acumulación de basura que se prolonga a lo largo de la pendiente y que, según Omar Hernández, encargado de uno de los negocios de restauración ubicado en la citada vía, desprende un fuerte olor. "La imagen no es la mejor y seguramente si pasa la policía volverá a echarles de ahí como ha pasado en otras ocasiones, aunque ellos se vuelven a meter en cuanto se van los agentes", cuenta.

La suciedad es sobre todo lo que más molesta a F. D. P., residente desde hace años en la calle Juan de Padilla. "A mí personalmente ellos no me molestan, pero es que a veces les ves drogándose y no solo eso, también hacen sus necesidades ahí abajo y eso es una fuente de cucarachas por no hablar de lo horrible que es el olor que se desprende", explica a quien hace unas semanas vino a visitar una amiga y asevera que esta "se quedó impactada con la imagen porque es verdaderamente desagradable". En este sentido, la vecina insiste en que "no se puede permitir algo así en una zona tan céntrica como la de Triana" y considera que los Servicios Sociales del Ayuntamiento deberían hacer algo por ayudar a estas personas.