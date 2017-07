"El alquiler vacacional favorece la renovación turística de Las Canteras"

Las Palmas de Gran Canaria se ha puesto de moda como destino turístico, pero en ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca, Venecia o Ámsterdam ya se ve al visitante como un problema. ¿Está libre Las Palmas de percibir al turismo como un enemigo?

No digo que esté vacunada, pero sí creo que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, y los canarios en general, vemos al turismo como un elemento fundamental de nuestra economía. Es verdad que eso se está produciendo, sobre todo en Barcelona. Algunas ciudades están sufriendo lo que se llama alquiler vacacional de plataformas como Airbnb y otras, que facilitan que los turistas utilicen vías alternativas a los alojamientos tradicionales. Que eso sea un problema o no es algo que tenemos que analizar. Yo presido la Spain Convencion Bureau y se ha creado un equipo de trabajo de 17 ciudades, entre las que están Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y Donosti, que es otra de las ciudades que más han crecido en este aspecto, para estudiar este elemento desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, lo que hay que destacar aquí es que Las Palmas de Gran Canaria ha crecido de forma espectacular en los últimos dos años como destino turístico. Y lo hemos hecho en un segmento que es totalmente diferenciado al tradicional de sol y playa que tenemos en Canarias.

¿Cuál es ese nuevo turismo?

Estamos atrayendo a un turismo que podemos calificar como urbano, que tiene un perfil distinto, que ha entrado a través de los cruceristas y nos ha colocado entre las grandes capitales europeas de cruceros. Es un turista económicamente más solvente, activa más el comercio y tiene otras preferencias aparte del sol y playa, algo que también ofrecemos. Hablamos del turismo cultural, deportivo o sanitario. Y el de congresos y conferencias, que genera en España unos ingresos de 5.000 millones de euros al año. Tampoco renegamos a atraer a los turistas del sur de la isla. Las Palmas de Gran Canaria fue la cuna del turismo en el Archipiélago a finales de la década de 1960. Del de masas de sol y playa, porque el turismo existió aquí desde el siglo XIX. Dejó de serlo porque entró en una decadencia de muchas décadas y se ha vuelto a recuperar ahora.

¿Y a qué achaca esa recuperación?

A que tenemos un plan de marketing turístico, que se inició en la etapa de Jerónimo Saavedra. En este mandato hemos iniciado la segunda fase con la clara estrategia de afianzar a esos turistas. ¿Esto tendrá un impacto en la residencia y habrá ese choque con los vecinos? No tiene por qué ser así. Esta ciudad ha crecido en torno al turismo y tiene una fisonomía distinta a Barcelona, que tiene el barrio gótico y casi todos las atractivos en el centro urbano, todo en el mismo sitio. Nosotros tenemos una fisonomía distinta que ha evitado el problema de la gentrificación y de expulsión de los habitantes del centro de la ciudad. Al contrario, el turismo está propiciando que zonas degradadas, sobre todo en el entorno de la segunda linea de la playa de Las Canteras, se estén rehabilitando a marchas forzadas. Es un negocio y los viejos apartamentos se están renovando para convertirse en espacios de vivienda vacacional. Tanto es así que la mitad de toda la oferta de Gran Canaria de vivienda vacacional está en este municipio. Hace unos años esto hubiera parecido increíble, pero es así.

¿Y se está controlando el alquiler vacacional? En barrios populares como Guanarteme o La Isleta se han disparado los precios por su cercanía a Las Canteras y ya es complicado vivir allí con un sueldo medio.

Para que no entre en conflicto con los vecinos se tiene que hacer algo fundamental, que es garantizar que todos lo hacen por la vía legal, que no hay oferta al margen de la norma. Que todos se registran en el Cabildo y que se hace de forma eficiente. Que haya un sistema de inspección que garantice que todo es correcto en aquellos edificios donde se comparte la vivienda vacacional con la residencial. Lo ideal, como ocurre en muchos sitios de Las Canteras que se están reformando, es que todos sean vacacionales. También hay un debate sobre la competencia desleal entre los hoteles tradicionales y los edificios de vivienda vacacional, pero ahí la problemática es menor porque Las Palmas de Gran Canaria necesita más plazas hoteleras. Tenemos carencia de camas porque crece la demanda y tenemos una estructura hotelera que apenas ha aumentado en las últimas décadas. En este momento podemos decir que la ciudad se está favoreciendo de la implantación de la vivienda vacacional, pero debemos mirar lo que ocurre en Barcelona. O en Palma de Mallorca e Ibiza, donde al tener el turismo concentrado en los meses de verano se generan problemas para alojar a los propios trabajadores del sector hotelero. A pesar de que ha aumentado el precio de alquiler en esas zonas cercanas a Las Canteras, el alquiler vacacional no es todavía un problema.

El acuario Poema del Mar obliga a cambiar los límites entre el puerto y la ciudad. ¿Tiene claro el Ayuntamiento cómo se debe planificar esa zona?

El espacio lo tenemos claro porque todo el proyecto Puerto- Ciudad lo estamos haciendo con la Autoridad Portuaria y la relación es excelente, la colaboración es absoluta. El istmo de Santa Catalina, ligado al turismo, es uno de los tres polos de crecimiento de la ciudad, con el acuario, la pasarela o el acceso de los cruceristas. Los otros dos polos de crecimiento son el del Cono Sur, ligado a la lucha contra la desigualdad con el proyecto DUSI, y el de la zona de Tamaraceite, ligado a la regeneración del entorno y a convertirse en la mayor zona comercial de Canarias. En el istmo de Santa Catalina tenemos un inversión importante este mismo año, que va a temer como principales elementos la inauguración del acuario a final de año, la plaza adjunta y la reforma del entorno del intercambiador.

¿Se permitirá el hotel que solicita el grupo Kiessling?

El Plan General que se aprobó en el anterior mandato determina que allí puede haber un hotel. Si el planeamiento permite que vaya un hotel, con sus alturas máximas, lo único es tramitarlo. Lo que quiere el Ayuntamiento es liberar todo el espacio posible en esa zona para hacerla más diáfana y que la gente pueda disfrutarla. Esa área está ocupada ahora por unas naves de la PMA y Cruz Roja, que se pueden trasladar al interior del Puerto.

¿Y se puede instalar un hotel en un terreno portuario?

Ese es uno de los debates y seguramente tendrá que ir al Consejo de Ministros para su aprobación, en lo que llaman puertos de quinta generación. El nuestro es de cuarta generación y los de quinta son aquellos que introducen servicios de ocio y van más allá de la actividad estrictamente portuaria.

La arena de Las Canteras ha sufrido grandes variaciones en los últimos meses, unas partes de la playa han quedado descarnadas y otras con exceso. ¿Va a intervenir el Ayuntamiento?

Sí, de hecho se va a intervenir en breve. Estábamos pendientes del permiso de Costas y se hará con los informes de los científicos y el máximo consenso de los vecinos. Parece que al final se va a hacer un movimiento de arena desde la parte norte a la del sur.