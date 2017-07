"¡Qué venga la NASA al Confital!"

Vecinos de La Isleta y usuarios de El Confital lamentan que aumente la contaminación fecal en el paraje natural. Tras casi dos meses de analíticas, inmersiones y sondeos, la popular cala capitalina vuelve a estar cerrada al baño y eso enfada a sus fieles. "¿Hace falta que vengan los ingenieros de la NASA para encontrar el foco de la contaminación?", se preguntaba ayer Juan Bautista, uno de los habituales de la zona. Los primeros datos apuntan a un filtración de aguas residuales a través del subsuelo del paraje, pero hay que esperar al resultado final del estudio geofísico encargado por el Ayuntamiento.

La contaminación fecal de El Confital, que amenaza con dejar a los ciudadanos sin poder disfrutar de esta parte del litoral durante el verano, concitó ayer las iras de los vecinos de La Isleta y de los usuarios del paraje natural. "¿Tienen que venir los ingenieros de la NASA para averiguar de dónde viene el vertido?", se pregunta Juan Bautista, residente en la bahía y caminante habitual del paraje.

Bautista, como cada día, enfiló ayer los senderos para darse su paseo por la costa, hasta que se dio de bruces con el cartel de prohibido el baño. "Vamos para dos meses. Esto es de vergüenza. Me pregunto qué pensarán los cruceristas, cada vez vienen más turistas con su palos a caminar y se encuentran con el cartel de prohibido bañarse", reflexiona este vecino.

El cartel no especifica el motivo por el que se proscribe el chapuzón, esto es, la proliferación de enterococos por cada 100 mililitros de agua o, dicho de una manera más directa, la acumulación de bacterias fecales que parecen filtrarse por el subsuelo, según los primeros informes geofísicos realizados por el equipo de técnicos contratados por el Ayuntamiento para averiguar el origen del vertido.

La última analítica hecha por Salud Pública del Gobierno de Canarias arroja una concentración de 1.100 unidades formadoras de colonias de enterococos. Estos resultados motivaron el pasado viernes que se cerrase la playa al baño, pero lo llamativo es que la contaminación ha aumentado desde el 26 de abril, fecha en la que llegaron las primeras analíticas negativas. Entonces se detectaron 440 unidades de enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Sin solución a la vista

La cosa mejoró el 16 de junio, tras reducirse la concentración de bacterias por debajo de las 200 unidades, que es el límite establecido por la administración para considerar apto el baño. De ahí la preocupación de los habituales del Confital, que ven con inquietud cómo se acerca agosto sin el horizonte de una solución.

Rocío Armas, senderista, también se muestra "sorprendida" por el incremento de la contaminación. "Esto es una zona protegida que es visitada cada vez más por los turistas. Creo que los políticos deben emplearse más afondo porque está descuidada. Igual se preocupan más cuando el vertido llegue a Las Canteras", opina Armas.

Lo mismo piensa Agustín Arbelo. Es isletero de nacimiento, además de consumado pescador de viejas en la parte trasera del Confital, a la sombra de los militares, que es donde está el pescado grande. Arbelo demanda más atención para esta parte de la bahía, porque está "descuidada" y cada vez es más usada por los ciudadanos, asegura. Ayer, debido a las nubes y a la alarma generada, la presencia de bañistas se redujo a unos diez en horas de la mañana, pero otro sábado cualquiera, con sol, los aparcamientos suelen estar llenos.

Arbelo, con todo, es de los que consideran la polémica exagerada. "Llevo viniendo estos dos meses y no he tenido ningún tipo de infección ni problema de salud", afirma el isletero. Este vecino encuentra el agua como siempre, "cristalina", añade mientras señala las gafas y su tubo de buceo. Sus dos hijos disfrutan del mar y pescan salemas.

En el caso de que exista una concentración peligrosa de bacterias, que como es lógico no se detectan a simple vista, Arbelo no cree que estén en la zona de baño, sino en El Cabrón y Los Nidillos, que es donde está la Casa Roja y los lodos acumulados en una galería, pues las corrientes van desde el Zoco Negro hacia esa zona. Arbelo, igual que los surfistas y bugueros, no se explican por qué la contaminación no ha llegado hasta Las Canteras si es tan elevada.

Misterios de las corrientes aparte, el Ayuntamiento sigue a la espera del estudio geofísico. También se han abiertos viejas tuberías, se han hecho inmersiones y se ha intentado limpiar el lodo de la galería, entre otras acciones destinadas a dar con el foco bacteriano.