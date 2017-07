El Puerto instala un nuevo sistema informático

La Autoridad Portuaria de Las Palmas está instalando un nuevo sistema informático para gestionar de forma integrada todos los procesos de solicitudes de escalas, atraques, operaciones y liquidación de las tasas correspondientes que se realizan habitualmente de forma telemática. El sistema estará implantado a partir de este martes, 11 de julio. Por tal motivo, el sistema informático estará inoperativo entre las 07.30 a las 13.30 horas de ese día. Así lo indica el director del Puerto, Salvador Capella, en una nota informativa. En ella se indica que debido a la interrupción del sistema informático no se podrán recibir mensajes EDI correspondientes a los PIDE y DUA. A efectos de que no se pierda información durante dicho intervalo, desde la dirección del Puerto se solicita además que no se envíen mensajes. Dicha información está disponible en la página web del Puerto.