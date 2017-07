Hidalgo asegura que el sistema de cobro de multas de zona azul se mantendrá igual

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, afirmó ayer que la sentencia que tumba el sistema muncipal para cobrar multas en la zona azul "probablemente" no tendrá mayores consecuencias más allá del caso denunciado por el abogado Rafael Inglott. El letrado recibió dos notificaciones en 2014 que le informaban sobre la liquidación de tasas por haber estacionado en zonas de dominio público sin tique. Un hecho del que aseguró no tener constancia por lo que inició un proceso legal contra el Ayuntamiento que ha sido respaldado por una juez que tumba el procedimiento recaudatorio.

Tras la resolución tomada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas, Hidalgo explicó que la ordenanza vigente no es la misma que hace tres años, "por eso, probablemente, los efectos no irán más allá de su caso concreto y no será extensible al resto de ciudadanos", ya que la normativa actual "no tiene nada que ver con aquella", recalcó.

Hasta el momento, el Consistorio capitalino no ha recibido la sentencia formalmente. "Cuando tengamos delante el texto veremos si es la tesis que tienen todas las administraciones locales de España, estamos hablando de una tasa de ocupación de suelo, o como intenta defender el abogado era una multa". En cualquier caso, el alcalde anunció que el Ayuntamiento recurrirá el fallo judicial que declara ilegal el sistema de cobro.

Rafael Inglott empezó a pleitear contra la Administración después de recibir dos notificaciones en las que, según su parecer, el Ayuntamiento se saltaba el procedimiento sancionador para cobrar las multas como si fueran una tasa por aparcar. "Realmente no se trata de la liquidación de una obligación tributaria, sino de una sanción disfrazada de liquidación para tratar de evitar el procedimiento sancionador, limitando de esta forma las posibilidades de defensa y menoscabando las garantías procesales que asisten a todo ciudadano", señaló el abogado en su demanda.

En este sentido, según Hidalgo, el pago por la zona azul es una tasa de ocupación de suelo. "Con ella se pretende una rotación por ocupar un espacio, entonces pagas una tasa por ese espacio público, si no lo haces se inicia un procedimiento diferente al de una multa", aseveró.