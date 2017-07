La contaminación de El Confital señala a las alcantarillas de Las Coloradas

La contaminación de la playa de El Confital tendría su origen en las pérdidas del colector de aguas fecales o la red de saneamiento de Las Coloradas o de las instalaciones militares de La Isleta. Esa es la hipótesis que baraja la empresa AT Hidrotecnia S.L, tras los análisis de la contaminación del agua en la playa, las tomas de muestra que ha realizado y el estudio de las corrientes, para encontrar el foco de los enterococos intestinales. Una bacteria que, junto con el escherichia coli, indican que hay contaminación fecal en el mar.

La playa se encuentra cerrada al baño desde el viernes cuando la alta concentración de enterococos intestinales -1.100 unidades por 100 mililitros cuando lo normal es hasta 200- obligó al Ayuntamiento a izar de nuevo la bandera roja, después de que la hubiera bajado el 16 de junio tras casi dos meses cerrada por la misma causa y de que se hubieran realizado diversas inspecciones en la Casa Roja y en la zona de los Nidillos, los dos lugares donde se estimaba que podía estar el foco de contaminación.

Según el informe de AT Hidrotecnia las aguas contaminadas provienen desde tierra y no desde el mar como se había barajado en un principio. Es decir, la contaminación se filtra por el subsuelo "hasta alcanzar cotas situadas por debajo del llano inferior de El Confital, pudiendo quedar almacenada o compartimentada a modo de acuífero de agua residual o contaminada" que la marea haría salir al mar en función del nivel de ésta.

Para llegar a esta hipótesis los técnicos analizaron los datos registrados de contaminación entre el 22 de julio de 2016, cuando se incrementó el número de bacterias en la zona por encima del límite establecido por la Dirección General de Salud Pública, hasta el 3 julio de 2017. Además se tomaron diversas muestras en algunos puntos de la costa y se estudiaron las corrientes para determinar si la contaminación procedía de otros lugares de la bahía o se debía algún vertido clandestino puntual. El estudio se hizo también tras las inspecciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria en las galerías de la Casa Roja -una antigua estación de bombeo abandonada- y la caseta de Cruz Roja en El Confital.

AT Hidrotecnia barajó hasta siete posibles fuentes de contaminación: además de las alcantarillas de Las Coloradas, los posibles vertidos ilegales en la galería de la Casa Roja-Los Nidillos, las posibles pérdidas del sistema de recogida y tratamiento de aguas residuales de la caseta de Cruz Roja, el colector de saneamiento y estación de bombeo situada a lo largo del paseo entre la Plaza de Pepe El Limpiabotas y La Puntilla, la existencia de alguna tubería clandestina u antigua no visible o un posible vertido clandestino mediante alguna cuba o que se hubiera hecho a cierta distancia de la costa que la propia dinámica marina llevara hacia El Confital.

Niveles de bacterias

La primera pista para determinar que la contaminación proviene de la red de saneamiento de Las Coloradas o de las instalaciones militares, por ser el siguiente núcleo más cercano a la contaminación, la dieron las propias bacterias. Según los técnicos, en las aguas residuales urbanas la concentración de la bacteria escherichia coli es superior a la de enterococos intestinales. Los primeros presentan una baja supervivencia fuera de su hábitat primario -el intestino-, mientras que los segundos presentan una resistencia mayor. "De ahí que cuando una muestra presenta mayor concentración de coli que de enterococos cabe pensar que la fuente de contaminación está cercana en el espacio y en el tiempo".

En el caso de la contaminación detectada en El Confital los coli "no aparecen o lo hacen de forma testimonial", mientras que las cantidades de enterococos "son importantes". "Entonces debe concluirse que la fuente de la contaminación no es reciente [pueden ser aguas embalsadas, como pueda ser en una fosa séptica], o está suficientemente lejos para que haya dado tiempo a que las coli hayan desparecido", dice el informe, que también descarta que las bacterias tengan un origen animal dado que en el paraje no hay ninguno.

Tras esta primera conclusión, los técnicos analizaron la presencia de dichas bacterias en función de los siete posibles focos que se habían determinado y la influencia de las corrientes marinas en su aparición en la playa. La hipótesis de la "contaminación difusa a partir de una fuente situada necesariamente aguas arriba que se filtra en el terreno y llega a El Confital a través del terreno", como así se definió a la que puede provenir de la infraestructura de saneamiento de Las Coloradas o de las instalaciones militares, prevalece sobre el resto al encontrarse más unidades de enterococos en los seis puntos del litoral donde se recogieron muestras de agua en El Confital entre el 15 de mayo y el 3 de julio.

"Se han detectado valores altos en algún momento en un amplio sector de la playa y siempre en el frente marino próximo a El Confital", indica el informe, que añade que "de forma quincenal" se obtienen valores superiores cuando el nivel del mar está alto.

La empresa ha recomendado ahora al Ayuntamiento varias acciones. La primera de ellas es perforar en las zonas donde el estudio geofísico encargado a la empresa Aplicaciones Geofísicas Insulares en El Confital ha detectado la existencia de zonas huecas, húmedas o alteradas que pudieran indicar que por allí discurre y se acumula el agua.

Recomiendan además realizar una prueba de estanqueidad y cuantificación "de pérdidas desde la zona del colector donde se detectan las anomalías hasta la estación de bombeo de Las Coloradas". Esto se debería hacer introduciendo rodamina - compuestos orgánicos fluorescentes y fácilmente detectables- y controlando su salida al mar, especialmente durante la pleamar.

Aconseja también un? análisis pormenorizado conjunto entre Emalsa, el Ayuntamiento y AT Hidrotecnia sobre las infraestructuras y la red de Las Coloradas para localizar la ruptura. Así como determinar que en la zona militar no existen zonas de recogida o almacenamiento "de agua residual o depurada que no desagüen en la zona baja del colector de Las Coloradas".