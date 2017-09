´Atasco´ de cruceros en Santa Catalina

Ya no quedan dudas de que la temporada alta de cruceros ha comenzado en el Puerto de La Luz. Tras unos meses de julio y agosto que resultaron especialmente tranquilos, ayer coincidieron en el muelle Santa Catalina los navíos Britannia, Mein Schiff 4 y AIDASol -los dos primeros consignados por Hamilton & Cía. y el último por Pérez y Cía.- . Casi se cruzan con el Independence of the Seas, que atracó durante el sábado, consignado por Bergé Marítima. El consistorio capitalino calcula que a lo largo de este fin de semana descubrieron la ciudad unos 10.000 cruceristas, que pudieron visitar distintos rincones de la isla y recorrer también el Gloria, el buque insignia de la Armada de Colombia, que recaló en La Luz durante el fin de semana.