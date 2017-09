Rociada para 'engañar' al verano

Los ciudadanos de la capital comentaban ayer por la mañana cómo habían escuchado "caer una buena" durante la madrugada del domingo al lunes. Y así fue, no sólo a esas horas intempestivas, sino durante el día, a primeras horas de la mañana y luego por la tarde, donde las precipitaciones sorprendieron a más de uno con ropa de verano. No en vano, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) reflejaba un 85% de pro-babilidad de lluvia para el último tramo del día. No se puede decir que la rociada viniera acompañada de fresco, ya que las temperaturas llegaron a alcanzar los 28 grados durante la jornada. Para hoy, la Aemet no contempla ni una gota para la capital, y las temperaturas subirán un poco, ya que se sitúan entre los 21 y los 24 grados. "Pa' más calor", que dice la gente de antes.