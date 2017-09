´Mein Schiff 4´ y ´AIDASol´, dos reincidentes en La Luz

Los cruceros de TUI y AIDA Cruises, habituales del puerto capitalino, repiten visita este fin de semana.

El fin de semana vuelve a convertirse en un ir y venir sin fin de cruceros y cruceristas en Las Palmas de Gran Canaria. El Muelle Santa Catalina recibirá el domingo a unos 4.500 turistas que llegarán a bordo de los buques Mein Schiff 4 y el AIDAsol, dos cruceros habituales del puerto capitalino que traen además a unos 1.600 tripulantes a bordo.

El Mein Schiff 4 y el AIDASol hacen respectivamente con esta su segunda y tercera escala en La Luz este septiembre y continúan utilizando el puerto como base, ya que en ambos casos embarcarán y desembarcarán pasajeros durante su estancia en Las Palmas de Gran Canaria. El primero llegará procedente de La Gomera, mientras que el segundo recala en la capital grancanaria desde Santa Cruz de Tenerife. Ambos cruceros continuarán sus travesías rumbo a Funchal (Madeira), después de permanecer atracados en la ciudad prácticamente durante toda la jornada dominical.

Los cruceristas que llegan en domingo a la ciudad podrán disfrutar de las actuaciones folclóricas programadas por la Concejalía de Turismo, a las 12.00 horas, en el Pueblo Canario, y de las visitas guiadas a las Casas Consistoriales. Además, Turismo atiende, como es habitual, a estos pasajeros: a la salida del Muelle Santa Catalina, y en la Casa del Turismo, con sus informadores. También con el servicio de la guagua turística, que ofrece la compañía City Sightseeing.



Temporada alta

Este fin de semana resultará algo más tranquilo que el anterior, cuando a la llegada del Mein Schiff 4 y del AIDASol se sumó la del Britannia, lo que atrajo a la ciudad a 10.000 cruceristas de acuerdo con los datos del Ayuntamiento. Los próximos días también serán una demostración del arranque de la temporada alta en el puerto capitalino, con la llegada de algunos grandes cruceros que son habituales y de otros que recalan aquí pocas ocasiones.

Entre los primeros destaca el Independence of the Seas, un coloso de Royal Caribbean Cruise Lines de 339 metros de eslora que llegará el sábado 23 a las 7.00 horas. Una hora más tarde lo hará el Ventura de P&O Cruises y ya el domingo 24 regresarán una vez más el Mein Schiff 4 y el AIDASol. Además, el jueves 21 recalará en Gran Canaria el World Odyssey, un crucero muy particular que en vez de turistas transporta a alumnos de un centro universitario estadounidense que pasan seis meses recibiendo formación en alta mar.