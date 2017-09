Tamaraceite ya corre por la senda verde

"El corredor verde ya ha comenzado. Mi anhelo ahora es asistir a la colocación de la última piedra. Quiero verlo terminado y disfrutarlo si Padre Dios quiere". Luis García-Correa y Gómez expresó ayer con estas palabras su deseo de que el corredor verde de Tamaraceite, que lleva su nombre, se convierta durante los próximos años en un verdadero pulmón verde, porque a su juicio esta senda peatonal y ciclable tendrá una enorme utilidad social. "Hoy debería ser un día de fiesta para Tamaraceite", sostuvo don Luis, que fue teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre 1973 y 1976, destacado dirigente vecinal y socio fundador de ASCAN, pionera del movimiento ecologista en la Isla.

Una pequeña plaza y un parquin junto a la calle Virgilio, inaugurados ayer, constituyen el primer paso para iniciar el corredor verde, que tiene como objetivo reverdecer unos 5.000 metros cuadrados situados entre la carretera general y el nuevo centro comercial de Tamaraceite Sur, además de unir ambas zonas. La actuación ha costado 370.804 euros, que han sido financiados por el Cabildo de Gran Canaria. Además se ha dotado de nuevas redes de saneamiento, pluviales, abasto, y alumbrado público a las calles Virgilio y José Rivero Santana. La concejala del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Mercedes Sanz, espera que Urbanismo saque a concurso a principios del próximo año la segunda fase del corredor, que concluirá con un lagartario.

La inauguración de esta primera fase, a la que asistieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales, el alcalde de la capital Augusto Hidalgo y la edila Mercedes Sanz, se convirtió en un homenaje a Luis Cristóbal García-Correa, que fue calificado por el profesor Esteban Santana como "una gran persona, un modelo a seguir, una persona con una gran sabiduría, una persona ilustre. Los que lo hemos conocido, hemos aprendido mucho con él. Si tuviera que definirlo con una palabra ésta sería compromiso. Compromiso con su familia, a la que mima como nadie; con su fe, que vive sin esconderla y compromiso con la sociedad".

También tuvo palabras de elogio Antonio Morales, quien señaló que su participación en el acto le hacía especialmente feliz por la importancia que el corredor tiene para Tamaraceite y por el hecho de llevar el nombre de Luis García-Correa y Gómez, del que destacó "su vocación de servicio a sus semejantes, quizá por su cristianismo militante. Lo que se siembra se recoge en vida y él lo está haciendo en este momento".

También resaltó el compromiso de don Luis "con la naturaleza, en una época en la que sólo unos iluminados" eran conscientes de la necesidad de empezar a trabajar para proteger la naturaleza. Tras recordar el común origen de ambos - la familia de don Luis procede de Agüimes-, lo calificó como "un hombre generoso, comprometido y necesario como referencia para construir un futuro mejor".

El compromiso de García-Correa con los vecinos fue destacado también por Augusto Hidalgo. "Ha demostrado que el activismo es la mejor manera de conseguir una ciudad mejor, más igualitaria y democrática", resaltó el regidor, que indicó que don Luis "ha sido pionero también en el asociacionismo vecinal, que impulsó". El homenajeado expresó su agradecimiento a la concejala del Partido Popular, Carmen Guerra, -que asistió al acto junto a los ediles Ángel Sabroso y Ignacio Guerra- , por haber impulsado el acuerdo plenario para bautizar el corredor verde con su nombre. También agradeció a la actual concejala del distrito, Mercedes Sanz, por la "pasión, honestidad y amor" con la que ha impulsado el corredor. "Le pido que prolongue la obra con esa misma pasión. Mercedes, te has convertido en un paradigma para las próximas generaciones, porque has sabido tener la amplitud de miras necesaria para dar continuidad a esta obra".

García-Correa recordó la época en la que fue concejal del Ayuntamiento. "Nunca me equivoqué porque nunca llevé mis propuestas. Sólo defendía las que pedían los vecinos. Hoy, sin embargo, da la sensación de que las asociaciones de vecinos pesan muy poco", sostuvo el presidente de honor de la Federación de asociaciones de vecinos del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. "En nuestra época", recordó, "no había ni alcantarillas. Me acuerdo ahora de Maestro Juan de Piletas y de otros muchos más que han cruzado la frontera". " Merecer el honor de tener dedicado este pulmón verde me obliga a ser mejor. Soy un golpe de pecho, que lo tengo medio hundido de los taponazos que me doy", ironizó."Mi meta era ir hacia la santidad, estoy en el camino, pero creo que estoy más cerca de lo que creía".