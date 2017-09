Más de 400 aspirantes se disputan 22 plazas de agentes de la Policía Local

Solo 22 de los 413 aspirantes que ayer se presentaron a la segunda prueba podrá obtener la plaza de agente de la Policía Local de la capital grancanaria. Inicialmente se presentaron 542 opositores, pero sólo 418 superaron la primera criba de las pruebas físicas. La prueba de ayer consistió en un test psicotécnico, que se prolongó durante más de tres horas.

Raúl S., uno de los que se presentó, expresaba su esperanza de obtener la plaza, aunque reconoció que el primer test había sido "complicado". Trabaja en la hostelería y lleva un año preparándose para ser policía local. "Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Es una profesión muy bonita y siempre he querido trabajar como policía.Empecé a prepararme tarde porque tuve que ponerme a trabajar y ahora vamos a intentarlo a ver qué tal", explicó Raúl, quien explicó que el primero de los tres test psicotécnicos que tuvieron que superar planteaba cuestiones relacionadas con "las matemáticas, la lengua y la percepción del espacio. Ahora viene el de la personalidad", explicaba un poco nervioso, como la inmensa mayoría de los que ayer realizaron las pruebas en el Edificio de Informática del Campus de Tafira.

Nayra da Silva, de 37 años, también intenta meterse en la Policía Local porque le gusta "ayudar a la gente" y porque "es un trabajo mejor que el que tengo ahora para poder formar una familia". Es comercial y asegura que le encantaría trabajar en todos los cuerpos de seguridad. "He optado por la Policía Local porque me permite quedarme en la Isla", aseguró. Entre los participantes había más mujeres que en convocatorias anteriores, pero la mayoría de los hombres sigue siendo abrumadora. Entre ellas se presentaron dos mujeres, que aún no han podido realizar las pruebas físicas, porque cuando éstas se hicieron hace unos dos meses estaban embarazadas. La ley contempla que las aspirantes embarazadas puedan presentarse a las siguientes pruebas, hasta que se recuperen del parto y se encuentren en forma para para pasar el test deportivo. Eso sí, si no pasan las pruebas físicas quedan descartadas aunque hayan superado los siguientes exámenes.

Para Jonay Martínez, la de ayer era la segunda vez. Se presentó a las pruebas de 2012, pero se quedó en la prueba ortográfico, que supuso una auténtica escabechina.

De los 160 que se presentaron, sólo pasaron 30, que son agentes desde 2013. Ni siquiera se cubrieron la totalidad de las 71 plazas que se habían convocado.

Los que superen la prueba de ayer, que consistió en tres psicotécnicos en los que se miden las habilidades cognitivas que reflejen la habilidad mental general, variables y posibles desórdenes de personalidad, tendrán que presentarse a una tercera prueba de conocimientos, un examen de idiomas, que es voluntario, y un reconocimiento médico. Los 22 mejores tendrán que realizar después un curso de 1.200 horas, que incluye una parte teórica y otra práctica, por lo que, en el mejor de los casos, se incorporarán al cuerpo como policías de pleno derecho en el segundo semestre del próximo año. El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, anunció que entre este mes y octubre se publicará otra convocatoria de 68 nuevas plazas para cubrir el tremendo déficit de personal que tiene el cuerpo.

Por su parte, el edil del Partido Popular, Ángel Sabroso, ha expresado su "preocupación" por la "autocomplacencia mostrada por el alcalde Augusto Hidalgo", durante el acto de celebración del Cristo de la Veracruz, ante la reducción de agentes de la Policía Local. "Hoy hay tan sólo 514 agentes, lo que significa que hay 50 agentes menos que en mayo de 2015", advirtió Sabroso, que criticó el retraso en la convocatoria de más plazas de guardias, además de las 22 que están en marcha, ya que éstas últimas "ni siquiera cubrirán" las perdidas sufridas en los últimos dos años.