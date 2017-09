Cardona critica la "morosidad" del tripartito que paraliza 23 casas en Tamaraceite

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona ha denunciado hoy lunes 18 de septiembre que la "morosidad" del gobierno municipal Tripartito del PSOE- Podemos y Nueva Canarias, la paguen los vecinos de las viviendas del Área de Regeneración y Renovación (ARRU) de Tamaraceite y las empresas que trabajan para el Ayuntamiento que como consecuencia de la "irresponsabilidad y del desastre de gestión" del gobierno de Hidalgo tendrán que ver como este proyecto se vuelve a paralizar y, por otro lado en el caso de la empresa constructora, tendrá que abandonarlo por la poca seriedad de un "gobierno que no cumple".

Cardona ha tildado de "vergonzoso y ejemplo del desastre de la gestión del gobierno de Hidalgo" que áreas como Urbanismo y Empleo, pilares fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad, hayan incrementado en más del doble, el tiempo de pago a sus proveedores en los últimos doce meses, y en ese sentido añade "es injustificable e intolerable que hayamos pasado de 28 días a 90 en los pagos, lo que pone de manifiesto que el área de Economía y Hacienda, que presumiblemente dirige el mismo Alcalde no se gestiona con cabeza y mucho menos con sentido común", ya que de ser así, no estaríamos en situaciones como la de ahora, de parálisis de un importante proyecto como es el de las viviendas del Patronato Francisco Franco por la morosidad del gobierno Tripartito.

Cardona ha calificado de "fracaso el proceso que el Tripartito ha seguido desde el inicio en cuanto a las viviendas del ARRU de Tamaraceite, que Hidalgo inició con la demolición de viviendas, manteniendo sin garantías de seguridad a varias familias en el interior de los edificios, con un realojo sin planificación ni previsión que se demoró durante meses y dejó a muchas familias en deteriorados edificios, siendo víctimas de varios actos vandálicos y ahora el impago a la empresa constructora lo que paralizará de nuevo el proyecto".

Cardona pregunta "¿cómo puede Doreste justificar la resolución del contrato diciendo que la empresa no tiene músculo financiero suficiente, culpando a la empresa de su tamaño? y que las grandes aguantarán más.

¿Así defiende el tripartito a las pymes? Es decir, no se plantea mejorar el tiempo de pago, no hace autocrítica sino que aplaude el cambio a una empresa mayor que tendrá más capacidad de resistencia ante los impagos del Ayuntamiento. Inaudito".

El edil popular ha exigido a Hidalgo que "medite sobre la deriva del Área de Economía y Hacienda que ficticiamente dirige ya que la ciudad, las empresas y los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria no pueden ser víctimas de su incapacidad y de su mala gestión como ha ocurrido con la viviendas de Tamaraceite, un ejemplo de su nefasta tramitación".