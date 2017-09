Pasión por la moto en La Puntilla

La Puntilla se convirtió ayer en territorio motero por unas horas. La plaza fue el punto de encuentro de 200 moteros, que concluyeron con una gran paella una excursión que partió del recinto ferial de Infecar y recorrió buena parte de la ciudad, con una parada en el Mirador de El Tritón, en La Laja, para rendir un emotivo homenaje al motorista recientemente fallecido, Angel Nieto. Las actividades que vienen celebrando desde el viernes la Asociación de Empresarios de la Moto de Las Palmas (Aemoto) han sido el punto de partida de la Semana de la Movilidad Europea, organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la que se pretende poner en valor el papel de la moto como alternativa al coche, junto a otros medios de transporte como la bicicleta y el transporte público.

Nacho Delgado, presidente de Aemoto, resaltó ayer que el vehículo de dos ruedas "es un elemento clave para desplazarse por una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Si reducimos un 10% el número de coches que circulan por la ciudad, podemos disminuir los atascos en un 50%, según estudios realizados por distintos organismos europeos".

Y es que según explicó Delgado, la razón de esa reducción de los atascos estriba en que buena parte del tiempo que está circulando un automóvil por el centro de los cascos urbanos lo está dedicando a buscar aparcamiento. "Más del 30% del tiempo que está un coche dentro de la ciudad, lo pasa buscando aparcamiento. Eso provoca retenciones mientras el automovilista que va a aparcar espera a que salga otro para estacionar en el sitio que este deja libre. El tiempo de aparcamiento en la ciudad es uno de los mayores motivos de colapso de tráfico urbano, una operación cuyo tiempo se reduce considerablemente con la moto", dijo.

Otro efecto beneficioso del uso de la moto frente al coche es la menor contaminación que provoca. "Una moto emite muchísimos menos gases contaminantes que un automóvil porque necesita entre un 50% uy un 70% menos de tiempo en sus desplazamientos urbanos y eso implica, además de ganar tiempo, reducir en ese mismo porcentaje la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Yo tardo en desplazarme en moto desde La Isleta hasta el polígono de Las Torres, por ejemplo, entre 9 y 11 minutos. Para hacerlo en coche, necesitaría entre 25 y 40 minutos", destacó Delgado, quien aclaró que su asociación no está en contra del uso del automóvil. "Entendemos que es un medio de transporte perfecto para muchas cosas, pero dentro de la ciudad debemos hacer un uso más racional del coche y cambiarlo por otro tipo de vehículo, no solamente motos, sino bicicletas, patines, etc." Se mostró convencido de la necesidad de acabar con la preponderancia tan grande del coche.

El presidente de Aemoto destacó el bajísimo número de personas que usan la moto en comparación con otras ciudades europeas que tienen una peor climatología que la capital grancanaria. En el municipio hay una moto por cada siete coches, frente a ciudades como Barcelona o París, que pueden llegar a tener una moto por cada tres coches. Al respecto, destacó la "concienciación clara" por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de Cabildo de Gran Canaria para reducir el uso del coche privado -que acapara el 60% de los desplazamientos- por otros vehículos como la bicicleta y el transporte público entre otros.

Nacho Delgado atribuye el bajo uso de la moto en la capital grancanaria a la mala imagen que tenía el motero hasta hace unos años. "Estaba muy mal visto y se tenía mucho miedo al uso de la moto. Hoy en día todo el mundo, en general, conduce mejor y se ha reducido considerablemente la siniestralidad en todo tipo de vehículos y cada día hay mayor concienciación en cuanto a seguridad vial y comportamiento cívico a la hora de conducir", indicó Delgado, que hizo un balance positivo de las actividades que se han venido realizando desde el viernes en el recinto de Infecar, donde han impartidos cursos gratuitos a 250 personas, para aprender a montar en moto. La experiencia denominada Ten tu primera experiencia en moto se repetirá el próximo abril en la IV edición de LPAMotown.