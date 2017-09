Caen unas ramas cerca de un parque infantil

Los padres y niños que pasaban la tarde ayer en el parque infantil que hay junto a la Fuente Luminosa de la capital grancanaria se llevaron un buen susto con la caída de unas ramas en el jardín que se encuentra a unos metros y donde también juegan los pequeños. "No es la primera vez que pasa, porque hay ramas que están secas, los niños pasan por ese camino y por el jardín, porque no solo están dentro del recinto del parque y un día va a suceder una desgracia", señaló una madre que ayer se puso en contacto con el periódico y que también se quejó de que el mismo parque y varias luminarias de la zona sufrieron un apagón esta semana y que hasta el día siguiente "no vino nadie a arreglarlo", a pesar de que llamaron a la Policía Local.