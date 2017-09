El turismo se rinde a Colón

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria distingue con los Reconocimientos Turísticos 2017 a la Casa de Colón por promover los valores culturales y el patrimonio histórico de las Islas. Su directora, Elena Acosta, defiende la idea de enseñar la Historia de Canarias a todos los visitantes del museo para que conozcan un poco más del Archipiélago más allá de sus playas, así como transmitir los valores culturales que muestran nuestra identidad.

En pleno corazón del casco histórico de la ciudad, en el barrio de Vegueta, y muy próxima a la Catedral de Santa Ana, se encuentra la Casa de Colón, una institución cultural que deja huella en todos los que la visitan y que cada vez tiene mayor reclamo turístico. Un lugar que muestra nuestra historia, cultura y raíces, y que no pasa desapercibido para residentes, ni visitantes. Su directora, Elena Acosta, entusiasmada con el galardón otorgado por el Ayuntamiento en la edición de este año de los Reconocimientos Turísticos, asegura que es "un lugar de parada obligatoria".

"Es un orgullo y honor que se reconozca la riqueza que ofrece este edificio tan emblemático y que nos concedan este premio. Somos un lugar turístico por excelencia en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Colón es un personaje universal y cualquier visitante, que por ejemplo, se baje de un crucero y pasee por el casco antiguo ya le llama la atención que el navegante pasara por aquí", manifiesta Elena Acosta, directora de la Casa de Colón desde 1991.

El número de visitas al centro museístico se ha incrementado en los últimos años. "El año pasado recibimos 165.000 visitantes, de los cuáles 83.000 son extranjeros; 23.000 son turistas nacionales y 10.000 son canarios. Este año, las cifras van subiendo, pero habrá que esperar a que finalice para hacer balance", apunta Acosta, quien destaca que, entre los extranjeros, predomina el turismo europeo. "Tenemos un guía que realiza visitas en español e inglés, pero nuestros folletos y hojas de sala están en seis idiomas, al igual que nuestras pantallas táctiles. Lo que pretendemos es dar a conocer a todo el mundo la Historia de Canarias y que el turismo vea que no solo somos sol y playa, que tenemos mucho por conocer y mucho por descubrir", subraya.

En cuanto al precio de las entradas, la institución ofrece interesantes descuentos que permiten el acceso a todos los bolsillos y sin hacer distinciones de nacionalidades. "El valor normal de la entrada es de 4 euros, pero los primeros fines de semana de cada mes el acceso es gratuito. También lo es hasta los 18 años y para grupos mayores de seis personas. Para los jubilados y estudiantes, el precio es de 2 euros. Lo que nos interesa es atraer visitantes, que se adentren en la Casa de Colón y conozcan el papel de la Isla en el momento de la expansión atlántica, la historia de la conquista de América, además del paso de Colón. Que vean nuestra colección de precolombinos y se fascinen por nuestro pasado. Pero, sobre todo, conozcan y comprendan lo que representa el siglo XVI para Canarias", destaca la directora de la institución.

En suma, un paseo por la Historia de nuestras Islas, un recorrido por parte de lo que somos, que, a juicio de Elena Acosta, es "esencial que conozcan primero los canarios". "Quiero hacer un llamamiento a los residentes para que nos visiten. Si no conocemos nuestro patrimonio, no lo valoramos y no lo defendemos. El que uno sea consciente de su propia Historia, hace que valore más su identidad y crea un sentido de pertenencia. Es esto lo que hay transmitir, primero a los que vivimos en Canarias, para luego hacerle comprender estos valores al visitante que viene de fuera. No se puede permitir que pasen años sin que un canario vuelva a dar un paseo por este lugar. Es algo que pagamos todos y que es nuestro", puntualiza.

Acosta, que está muy contenta de que se haya valorado en este premio "la labor que realizamos, lo que transmitimos; no solo la Casa de Colón, sino todos los museos en general", quiere que los padres transmitan a sus hijos el valor de nuestra cultura. "Quiero animar e invitar a las personas que tengan niños a que los traigan a la Casa de Colón para que todos seamos protagonistas. Es fundamental transmitir a las nuevas generaciones lo que este premio significa y lo que representa".