Medio Ambiente se reúne con el Ayuntamiento para mejorar la conservación del Confital

La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, y la directora general de Protección de la Naturaleza, Susa Armas, han mantenido este jueves una reunión con técnicos del Servicio de Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Concejalía Ciudad del Mar) para mejorar la coordinación interadministrativa en la gestión de la Zona de Especial Conservación de Bahía del Confital, en la capital grancanaria.

La reunión sirvió para determinar los recursos que aportará cada administración en la puesta en marcha de acciones concretas en esta área y para plantear la creación de una comisión técnica que organice las iniciativas y estudios necesarios para solventar algunos de los problemas identificados en el encuentro de hoy.

La reunión sirvió, además, para repasar todas las acciones contempladas en esta zona dentro del proyecto europeo Life INTERMARES y para avanzar en un futuro convenio de colaboración con el Ministerio en materia de conservación del medio marino.

Precisamente, el portavoz del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha lamentado este jueves que el gobierno municipal haya permanecido de brazos cruzados demostrando una evidente ineptitud, cuando se han cumplido este miércoles cinco meses de su cierre al baño.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan José Cardona, ha destacado "la falta de rigor y de seriedad demostrada por el gobierno Tripartito ante este cierre y que a día de hoy, seguimos sin conocer los motivos". Por ello ha anunciado que el PP solicitará este viernes durante el pleno municipal que el alcalde Hidalgo y sus socios se tomen en serio y adopten medidas reales para abordar los episodios de contaminación de la playa y habilite un nuevo sistema de control y actuación para garantizar la calidad de las aguas de nuestro litoral, ante la evidencia de que el actual no opera con todas las garantías, que funcione en plena coordinación con los trabajos realizados por el Gobierno de Canarias.

El Ayuntamiento realizó el pasado mes de julio diferentes actuaciones en El Confital y en la red de alcantarillado cercana a la bahía para conocer las causas del vertido fecal, después de descartar que éste no provenía del mar y que no era una contaminación casual. Sin embargo, durante el verano no se ha realizado ninguna de las catas previstas sobre el terreno para extraer tierra del paraje natural donde, según los estudios, había acumulación de agua para conocer. Una prueba que podía determinar con más acierto el origen exacto de las bacterias.