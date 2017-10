Notas musicales desde Japón

El Mercado del Puerto vivió ayer su tercera edición del festival Bonodori. Tradiciones milenarias japonesas se mezclaron con comidas especiales del país nipón. Los diferentes artistas quisieron realizar un recorrido histórico por el folclore y otros aspectos de la cultura de Japón. Mientras, algunos no dudaron en comprar un manga o en transformarse en un personaje de anime. El público tiene hasta esta tarde para seguir transportándose a Asia.

Un paseo musical por tierras niponas. El festival Bonodori volvió por tercer año consecutivo al Mercado del Puerto para traer un trozo de Japón a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Esther Albalá y Jorge Hernández deleitaron al público durante toda la tarde con su repertorio de canciones folclóricas. No obstante, este dúo zaragozano ganó hace escasos meses el concurso We love Japanese Song.

Asia es un continente sorprendente en el que se fusionan modernidad y tradiciones milenarias con aparente normalidad. En la explanada de la calle Tenerife convivieron los puestos de venta de manga y merchandising de las últimas series de anime con actuaciones con disciplinas milenarias como la del aikido.

La cantante y pianista Satomi Morimoto y el lagunero Tomás Cruz se conocieron en Londres estudiando música hace hace casi veinte años. Desde entonces han estado juntos en esto de llevar la tradición japonesa por el mundo. Ahora, tras afincarse en Canarias en 2003, han pasado ya por medio mundo. "Venimos de Cabo Verde y tocaremos después en un festival en Rabat", señala Cruz.

Deleitaron al público con su plato fuerte a eso de las nueve de la noche, pero durante el día dieron pequeños anticipos a los comensales del Mercado del Puerto. "Realizamos un viaje histórico por la cultura musical nipona, desde el siglo XVIII hasta el XX", apuntó Cruz. Para ello se sirven del shamisen, un instrumento típico del país asiático, y del piano, gracias alas manos de Morimoto.

La música no paraba y a lo largo de la mañana las alumnas de la academia de baile de Natalia Medina realizaron coreografías típicas del Bonodori y el tako bushi. Tras su primera actuación las chicas no dudaro en pedir voluntarios para acompañarlas en la danza. Aunque, no podían quedar eclipsadas gracias a los coloridos kimonos que cada una llevaba puesto.

Entre tanta recopilación de costumbres ancestrales Yanira Rodríguez, alias Bas, deslumbró entre las mesas con su pelo azul. Esta chica se dedica al cosplay, o lo que es lo mismo, cada día se disfraza de un personaje de anime distinto. Se trata de una moda muy popular en Japón. En esta ocasión se sentó a comer caracterizada como Dj Pontres, de la serie My Little Pony.

"No me pierdo nunca estos eventos, cada vez que termino de preparar un disfraz ya estoy preparando el siguiente", señaló Bas. "Además, no me gusta repetir, si lo hago es porque no me ha dado tiempo", añadió. Su novio la acompañó también con un disfraz, aunque en este caso de la serie Air Gear.

Mientras la pareja se paseó por los puestos, un grupo de chicos intentó aprender a jugar al go. Se trata de un juego de estrategia "entre dos ejercitos" de origen chino, que se popularizó a través de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Para reponer las fuerzas ante tanta actividad el público pudo saborear delicios japonesas como los takoyaki (albóndigas de pulpo)o los yakisobas (tallarines fritos). Hasta las seis de la tarde de hoy se podrá disfrutar de estas delicias, cuando finalice la tercera edición del festival Bonodori.