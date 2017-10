"En los apartamentos Astoria se vende droga. Estamos hartos de la venta de droga en este edificio, de manera impune. Nadie hace nada. Ya no aguantamos más. Estamos hartos, ¿los demás no?, ¿A qué esperan para sumarse a la protesta?.". Esto es sólo una pequeña parte de lo que manifestaban a voz en grito dos vecinos de los apartamentos Astoria, que cortaron ayer el tráfico en la calle Fernando Guanarteme, a la altura de Pelayo, para denunciar el tráfico de sustancias ilegales en el edificio desde hace más de veinte años, ante la pasividad de los responsables políticos y judiciales.

Manu Medina, uno de los residentes que se ha sumado desde hace un año a las reiteradas denuncias de la comunidad de vecinos del edificio, no aguantó más ayer y protagonizó una sentada junto a su marido en medio de la calle, que duró más de tres cuartos de hora y colapsó el tráfico de la vía, cuando una guagua se quedó atrapada y no pudo esquivar a los protagonistas de la protesta, que se inició pasadas las 15.30 horas de la tarde. Abandonaron la sentada, tras ser retirados del lugar por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Al menos cuatro guardias urbanos y diez policías nacionales se desplazaron al lugar. Ninguno fue detenido.

Medina explicó que decidió cortar la calle tras la indignación que le provocó encontrarse las escaleras del edificio llenas de papelinas y consumidores, cuando se disponía a ir a la playa. "Estamos hartos", sostuvo, "de que los vecinos del Astoria hayan tenido que aguantar durante más de 21 años esta desidia porque la clase política y la judicial no hacen nada. Prometen y prometen y nunca pasa nada. Lo sabe el Ayuntamiento, lo sabe el Gobierno, lo sabe el concejal Sergio Millares; la policía lo sabe, lo sabe todo el mundo y no pasa nada". La comunidad de propietarios anunció hace alrededor de un año la denuncia en los tribunales de la venta de droga en seis apartamentos, lo que genera peleas e inseguridad.

Medina señaló, durante su protesta, a un chico menor de edad que estaba parado delante del Astoria. "No sé que edad tiene pero es un chaval y trafica con droga. Y lo más gracioso de todo es que la policía sabe como se llama y la edad y que tiene y hasta que roba coches, con 13 años. Es un menor y no está en un centro de menores", se quejó.

-"Mire, mire, mire como suben. Pasen y sírvanse", exclamaba Medina, mientras señalaban a los que entraban al edificio a comprar droga, según él. "Son seis pisos que venden mierda.", denunció.

-"Enfoquen a ese menor, no a nosotros. Los negros no son, acusan a los negros, pero ellos no son los que trafican. No nos miren, siéntensen.Todo el que no sea camello o matao, que se acerque ".

Medina invitó a todos los que miraban a secundar la protesta. Pero nadie del numeroso público que se arremolinó en la zona se atrevió a sumarse. Eso sí, apoyaron la valentía de Medina y su marido y protestaron cuando un policía intentó ponerle unas esposas. "Esto no es Cataluña", gritó uno.

- "Yo llevo viviendo ocho años ahí, soy diabética, padezco del corazón y me tengo que tragar todos los pleitos", exclamó una vecina.

-"Valiente, valiente", decía otro.

Lo que sucede en los apartamentos Astoria forma parte del catálogo de quejas de la recientemente creada Plataforma Vecinal Las Canteras y su Entorno. Durante la pasada semana pegaron en las paredes unos 500 carteles, denunciando la incapacidad del gobierno municipal para solucionar las escandaleras, la inseguridad y la suciedad. "¿Los has visto?", preguntan en el encabezamiento de los pasquines, en relación al alcalde Augusto Hidalgo y su equipo de concejales. "Han desaparecido de la zona", aseguran.