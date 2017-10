Cardona critica la "inacción" de Hidalgo con el Astoria

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha señalado hoy viernes 6 de octubre que la respuesta de los vecinos del Hotel Astoria que ayer mantuvieron sentadas en plena vía publica y de tráfico para denunciar la inseguridad que sufren en el barrio capitalino, es la reacción de quienes se sienten indefensos ante la inacción de Hidalgo y sus socios de gobierno de Podemos y Nueva Canarias.

El portavoz popular, Juan José Cardona ha indicado que son varias las reuniones que se han celebrado entre los vecinos y el concejal de Distrito, Sergio Millares y la directora general de Seguridad, Lali Guerra, sin que éstos hayan adoptado ninguna medida efectiva para controlar la inseguridad que se sufre en la zona. Los incidentes que se han vivido en este último año en el barrio de Guanarteme son tan alarmantes que hasta los medios de comunicación nacionales se han hecho eco de tales situaciones ilegales y rotundamente inconcebibles. Mientras todo esto ha ocurrido, ni Hidalgo ni sus concejales han tomado cartas en el asunto para intentar controlar y hacer seguimiento de lo que está ocurriendo. Intensificar dos días con algún agente más y al tercero si te vi ni me acuerdo no es lo que esta zona de Guanarteme necesita. "Estamos ante una situación absolutamente descontrolada que requiere una dirección y control más riguroso, serio y que implique un refuerzo absoluto y continuado de la seguridad. Ir a hacerse un recorrido con el pertinente fotoposado del Alcalde Hidalgo no es la solución a un problema que ya está pasando de oscuro".

Cardona ha lamentado que el Tripartito de Hidalgo opte por ignorar el problema y crea que cumple con los vecinos simplemente realizando una visita. "Es decepcionante que mientras algunos vecinos de esta zona de Guanarteme temen salir de sus casas por la inseguridad, la Directora General de Seguridad del Tripartito PSOE- Podemos y Nueva Canarias, Lali Guerra, ande más preocupada en consolidar su cargo de confianza, el cual ha sido invalidado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, que en tomar cartas para intensificar el control de la seguridad en el Puerto, concretamente en la zona del Hotel Astoria".

"Solicitamos al Alcalde Hidalgo que lidere el control de esta situación y que aglutine los medios y refuerzos que sean necesarios para demostrar que la ciudad tiene un gobierno responsable que está a la altura de los acontecimientos, algo que hasta la fecha no han demostrado", finaliza Cardona.