Hidalgo reconoce que no puede frenar la venta de droga en el Astoria

"Entiendo a los vecinos perfectamente, no solo les entendemos, sino que, además, somos los primeros que hemos instado y estamos colaborando con la Delegación del Gobierno para que actúe donde nosotros no podemos hacerlo. El Ayuntamiento no puede entrar dentro del edificio, eso es seguridad ciudadana". Son declaraciones del alcalde capitalino Augusto Hidalgo ayer sobre la venta de drogas en el edificio Astoria de Guanarteme. Dos vecinos pararon el tráfico durante más de una hora el pasado jueves para denunciar la situación que, según el regidor, lleva más de 20 años siendo un grave problema para la convivencia.

"Dos vecinos dicen que ven a un menor [vendiendo sustancias] y protagonizan una protesta en la calle. Nosotros actuamos en el menudeo de drogas en la calle, con nuestras unidades, y hasta ahí llega nuestra competencia", agregó el alcalde capitalino, que es consciente de que no es un problema "fácil de solucionar".

El regidor señaló que desde marzo de 2016 se ha colocado un dispositivo de seguridad en esa zona concreta, "que es el más importante de toda la ciudad". Esto va a continuar y si es necesario se reforzará. "Tenemos una unidad de GOIA específica ubicada allí los fines de semana, son más de 17 agentes permanentemente en esa zona, aparte de las patrullas que están permanentemente toda la semana de refuerzo", señaló, además de incidir en que se acaba de aprobar la colocación de cámaras.

Para el Partido Popular, en palabras de su portavoz, Juan José Cardona, la protesta de los dos vecinos "es la reacción de quienes se sienten indefensos ante la inacción de Hidalgo y sus socios de gobierno de Podemos y Nueva Canarias".

El portavoz del PP indicó que son varias las reuniones que se han celebrado entre los vecinos y el concejal de Distrito, Sergio Millares y la directora general de Seguridad, Lali Guerra, "sin que éstos hayan adoptado ninguna medida efectiva para controlar la inseguridad que se sufre en la zona".

"Estamos ante una situación absolutamente descontrolada que requiere una dirección y control más riguroso y serio", agregó.