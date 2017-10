Microalgas en Las Canteras

Una gran mancha de microalgas recorrió ayer Las Canteras, entre Playa Chica y La Puntilla, lo que obligó a la Cruz Roja a poner una bandera amarilla para que los bañistas tuvieran precaución.

Un vecino de la capital alertó a este periódico de la gran acumulación de cianobacterias. "Aquí se están bañando niños entre las microalgas y no veo que esté señalizado convenientemente", explicó. "Me he acercado a la Cruz Roja y me han dicho que había microalgas y que por eso la bandera está amarilla, pero yo creo que debería estar mejor indicado", agregó. En la bahía capitalina ha habido ya otros episodios de este tipo, tanto en Las Canteras, en la zona norte, como en La Laja.

Las microalgas son producto de lo que los científicos llaman bloom, y que no es otra cosa que una proliferación anormalmente alta de estos organismos. Las causas están relacionadas con las altas temperaturas del agua por el calentamiento global y el cambio climático. En un principio, un informe ahora descartado, llegó a relacionar estas microalgas con enfermedades graves. Esta afirmación ha sido desmentida por estudios posteriores, así como la hipótesis de que los vertidos ayudan a la aparición de las cianobacterias. Los científicos afirman que el contacto con ellas puede provocar irritación en la piel, por lo que no recomiendan bañarse.