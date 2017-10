Golpe de abanico en la romería del Pilar

Un sol de justicia brilló omnipotente en lo alto del cielo. Los preparativos de la romería del Pilar de Guanarteme comenzaron a las cinco de la tarde bajo el presagio de las altas temperaturas que vivirá el Archipiélago a partir de mañana y durante las próximas jornadas. No obstante, la Aemet ha declarado el aviso amarillo por altas temperaturas. Los distintos grupos folclóricos comenzaron a darse cita junto al colegio Fernando Guanarteme a la hora estipulada, pero el panorama que se encontraron no era el esperado. Las carretas aún estaban sin vestir y los bueyes tampoco estaban presentes.

El calor y la espera obligaron a más de uno, y de una, a sacar abanicos y cualquier otra objeto que sirviera para abanicarse. Otros optaron por empezar a entonarse con un poco de vino o ron y un buen baile a ritmo de timple y chácaras. Ana Jorge Perdomo e Isabel Ruiz prefirieron optar por abanarse a la sombra del colegio público de Guanarteme. "Es la romería en la que más calor he pasado", indicó Ruiz, y son ya 16 años los que lleva asistiendo a las fiestas de Guanarteme.

"Somos como las cebollas, tenemos más capas que nada", explican ambas, mientras empiezan a separar las distintas telas que llevan encima. Delantal, falda, combinación o sacalejo, y enaguas. "Lo peor viene luego al llegar a casa, cuando hay que quitarse todo esto de encima, aunque yo pido a mi marido que sea el último que lo haga", apuntó entre risas la parrandera Ruiz. "Mi primera romería fue la de Teror el mes pasado, pero al menos había un poco de brisita", añadió Jorge a la conversación, mientras seguía con el abanico en mano a todo gas.

Ana Jorge, que acudió a la fiesta desde Alcaravaneras, lleva apenas seis meses en esto de las parrandas y el mundo del folclore. Su amiga Isabel Ruiz, natural de Guanarteme, si es una experta en esto de ir de romería en romería, lo ha hecho durante casi todo lo que llevamos de siglo. "No sabes con quien estás hablando, yo no soy una cualquiera", recalcó entre bromas Ruiz. No obstante, la mujer actúa con frecuencia en el Club Prensa Canaria y también ha recibido a los numerosos turistas que llegan hasta el muelle de cruceros del parque Santa Catalina.

Estas dos amigas forman parte de la rondalla Cruz del Ovejero, del barrio de Tamaraceite, asociación a la que pertenecen desde hace poco más de un mes. Además, Jorge también participa en la agrupación Ágora, de Schamann. Aunque, si en algo se arriesgaron hace un tiempo fue cuando decidieron participar en los bailes de la Casa de Murcia. "Somos canarionas, pero nos apuntamos a todo si hace falta", indicaron las dos. "Estaría curioso que nos pusiéramos ahora a bailar unos pasos murcianos", sugirió Ruiz. "Pero estaría complicado, que hay que hacerlo con unas castañuelas con los brazos en alto y con esta ropa como que no", subrayó.

A eso de las siete menos algo de la tarde parecía que la espera llegaba a su fin. El sol ya no brillaba en su plenitud y los animales llegaron para que los colocaran en cada una de las carretas. Las tres primeras contaron con las cortes reales de las fiestas. En la de apertura estaban las Ladys, al son de la música del tajaraste. En la segunda se divertían la reina infantil y sus damas de honor. Mientras, la tercera tenía el honor de llevar a la reina de las fiestas del Pilar y a Miss Guanarteme 2017.

Entre medias, la parranda La Caleta de La Isleta se encargó de amenizar la espera, pues a las siete de la tarde la organización estaba terminando de enganchar los bueyes a las carretas en la encrucijada de las calles Pavía y Simancas. Poco después, los bailes canarios y las tradicionales canciones invadieron las vías del barrio.

El desfile de romeros prosiguió por la calle Covadonga para luego recorrer Secretario Artiles, antes de entrar en la plaza del Pilar para realizar su ofrenda a la Virgen, patrona de la Guardia Civil y de Aragón. La carreta que representó al colegio Salesianos de Guanarteme era una de las más completas.Con un gran racimo de uvas como motivo principal de la carroza, la ofrenda abarcaba desde fruta y verdura fresca hasta conservas de todo tipo.

Al paso de la comitiva festiva fueron muchos los vecinos mayores del barrio los que no dudaron a la hora de poner su silla plegable a las puertas de su casa para disfrutar de la música mientras les entregaban un pizquito de queso o un cacho de bocadillo de chorizo de Teror.