Poema del Mar ya tiene sus primeros visitantes

El Museo Elder inauguró este lunes la exposición escolar sobre la visión que tienen los alumnos de la Isla sobre el estado de conservación de los tiburones y rayas que habitan en las aguas canarias. El concurso 'Nuestros 100 Poemers', que ha sido organizado por el Acuario Poema del Mar y en el que han participado 142 estudiantes de Primaria de 25 centros educativos de Gran Canaria, permitirá a los ganadores ser los primeros visitantes del parque marítimo, que se abrirá a mediados de diciembre de este año.

.

Al concurso se presentaron más de 140 dibujos, relatos y vídeos, y al ver la calidad de los mismos el jurado decidió fallar a favor de los 142 trabajos en vez de los 100 previstos en un inicio. La muestra estará abierta hasta este viernes.

A la inauguración de la exposición acudieron los propios escolares ganadores, así como el vicepresidente de Loro Parque, Christoph Kiessling; el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, y el propio director del Museo Elder, José Gilberto Moreno.

La iniciativa es una de las primeras actividades educativas que realiza Poema del Mar en colaboración con el Museo Elder, con el que quiere seguir trabajando para contribuir al conocimiento y cuidado de las especies marinas; especialmente entre los más pequeños.

"El Grupo Loro Parque cree firmemente que el conocimiento de la fauna y sus entornos crea vínculos que ayudan a la conservación de las especies y sus ecosistemas. Por lo que a través de su proyecto Educativo y la Fundación Loro Parque lo que perseguimos con iniciativas como éstas, es que los más pequeños conozcan las especies que viven en su entorno, los problemas que las afectan para que ellos se conviertan en embajadores de la conservación y del futuro de nuestros mares y océanos", se indicó desde el grupo.

El vicepresidente Loro Parque, Christoph Kiessling, que no quiso indicar la fecha exacta de apertura del complejo, señaló, no obstante, que en el Acuario Poema del Mar la gente podrá ver una especie que no se ha visto nunca en "ninguna acuario de España, ni de Europa, ni del mundo".

Kiessling, que no quiso decir el nombre de la especie en cuestión para no estropear la sorpresa de los visitantes, subrayó que el objetivo de Poema del Mar no es solo que los visitantes descubran una especie marina que no se puede ver en todo el mundo, sino que la gente salga encantada de la visita y les haga sentir algo más por la naturaleza. "Somos como un microscopio que mira a la biodiversidad, destacando alguna de las especies que por su forma, por su comportamiento, su color, sus características son deslumbrantes, sensacionales. Queremos que la gente que nos visita sienta un mayor amor por la naturaleza y poder así conseguir una sensibilización de la población de cara a la naturaleza".

El edificio, que tiene una planta de 8.000 metros cuadrados y 12.700 metros cuadrados construidos, albergará 5 millones de litros de agua entre salada y dulce para que 350 especies vivan en su interior. Algunas de dichas especies ya han llegado a Poema del Mar desde Loro Park y se están aclimatando en las peceras, mientras que otras lo harán en las siguientes semanas. En una cadencia ordenada para que todos los animales se adapten de manera adecuada al habitat que se les ha preparado.

"Poema del Mar recrea la historia del agua, desde que cae en los bosques, en las cumbres, y desciende luego a los ríos y a los lagos hacia la costa hasta llegar al mar. Playas, arrecifes, mar profundo, de cada una de estas zonas hemos seleccionados lo que son los animales más deslumbrantes", dijo Kiessling.

En cuanto a la construcción del edificio, el vicepresidente de Loro Park reseñó que las obras van a buen ritmo, aunque se han encontrado con algunos problemas propios de una estructura singular que, sin embargo, no están retrasando la apertura del complejo. "Teníamos las infografía pero en comparación con lo que está resultando está mucho mejor de lo que esperábamos. Así que estoy muy orgullo del equipo, del trabajo, a finales de este año, mediados de diciembre abrimos Poema de Mar".