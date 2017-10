Doreste: "No podemos permitir que las terrazas secuestren el espacio público"

"No podemos permitir que por vender copas se nos secuestre la calle a los vecinos de la ciudad". El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, justificó ayer con esta frase la necesidad de una nueva ordenanza de terrazas que salvaguarde los derechos de los residentes al descanso y a la accesibilidad frente al negocio privado.

El concejal, que también ha sido blanco de las denuncias de los vecinos por no hacer nada frente para evitar lo ruidos y escandaleras y la invasión del espacio por los negocios, se defendió ayer de las críticas de los empresarios y de la oposición y expresó su voluntad de consensuar la nueva norma con todas las partes afectadas. A los vecinos que le exigen que sólo tiene que cumplir la normativa actual, indicó que ésta es demasiado "garantista" y carece de elementos legales a la hora de intervenir.

En cuanto a la patronal, Doreste aseguró que al principio de este mandato se reunió con el presidente de la Federación de Hostelería y varios vocales, a los que planteó "el problema que había con las terrazas, porque en los último cuatro años han crecido un 30% y ocupan un espacio público que es de todos. Les pedimos su colaboración y seguimos esperando. Es normal que la ordenanza se haya hecho de espaldas a ellos porque el Ayuntamiento tiene que hacer las cosas y después discutirlas con los afectados".

En la ciudad hay unas 569 terrazas autorizadas y se calcula que existen algo más de 140 sin licencia, que deberán iniciar los trámites para el permiso, cuando se apruebe la nueva norma en el primer trimestre de 2018. Las 569 legales tendrán dos años para adaptarse a la nueva normativa que, entre otras cuestiones, exige la realización de un estudio de impacto medioambiental en el entorno de la terraza, que evaluará el ruido que genera, los olores, los humos , el tráfico de personas y la sobrecarga en la zona. "Hay zonas", señaló, "en las que las terrazas han crecido tanto que impiden el paso de las personas y nos secuestran las ciudad al resto de los vecinos. Y yo soy usuario de las terrazas también, pero hay que cumplir unas normas y hay que respetar en primer lugar el derecho al descanso y a la accesibilidad universal. Que pregunten a los vecinos de la plazoleta Farray, que se han quejado del escándalo y de los ruidos, o a los que están en el entorno de la playa de Las Canteras y la plaza del Pilar".

En cuanto a la prohibición de los conciertos en directo con altavoces y la retransmisión de los partidos de fútbol por la televisión, volvió a insistir en que dicha norma no acaba con la Ruta Playa Viva "en absoluto. La protege. Nuestra intención es que se haga dentro de unas normas, sin excesivo ruido y que permita la convivencia de todos. Lo que pretendemos es hacer compatible el derecho al descanso, a la tranquilidad, a la accesibilidad con el derecho privado. Y que no me digan que los conciertos son cultura, porque nadie hace un concierto gratis; es para vender copas. Es para hacer un negocio, algo que respetamos, apoyamos y garantizamos con esta ordenanza, pero siempre respetando el derecho al descanso".

Así las cosas, los conciertos se podrán celebrar en el exterior, aclaró, pero "tendrán que ser acústicos, o ¿usted quiere tener un concierto de rock debajo de la puerta de su casa a las cinco de la tarde?. Hay que compatibilizar el derecho al descanso con el negocio de unos pocos", sostuvo Doreste, que se mostró contrario a que la capital se convierta en un "parque temático. Queremos una ciudad donde podamos vivir todos, una ciudad viva y alegre. El espacio público no puede ser el negocio principal. Seguirá habiendo conciertos y música en vivo, pero sin molestar a los vecinos".

Partidos de fútbol

En similar sentido se pronunció con los partidos de fútbol en las terrazas. "Tendremos que valorarlo convenientemente, porque también tenemos muchas quejas sobre eso. Antes cuando había fútbol uno o dos días a la semana no había problema, pero ahora hay prácticamente todos los días y hay que ordenarlo porque si yo vivo en un segundo piso no tengo por qué enterarme de que el Chelsea ha marcado un gol. Tengo derecho a estar en mi casa tranquilo". Rechazó también las críticas del Partido Popular, del que dijo que es "normal" que se reúna con los empresarios. "No nos olvidemos de que los propios jueces dicen que el Partido Popular ha sido financiado de la manera en que se ha financiado. Es normal que la oposición se reúna con los empresarios y no con los vecinos, ¿con quien se van a reunir?", se preguntó.