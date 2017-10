Una trapecista irrepetible

El mundo del circo y del espectáculo reconocía ayer el talento innato de la trapecista Pinito del Oro, fallecida este miércoles en el hospital Negrín a los 87 años de edad tras las complicaciones de una operación de cadera a la que tuvo que someterse tras una caída en su domicilio. La artista, que recibió este año la Medalla de Oro de Canarias y que tenía en su haber el título de Hija Predilecta de Gran Canaria (2005) y de Palmas de Gran Canaria (1995); entre otras distinciones, fue calificada de "irrepetible" y de ser todo un referente en la pista tanto por ser mujer como por el riesgo de sus números y por la popularidad que alcanzó en la década de los cincuenta y sesenta del siglo XX.

"Puso el nombre

de Canarias

en el mundo"

"Una maravillosa persona y una trapecista que ha puesto el nombre de Canarias en el mundo". Eso es lo que fue Pinito del Oro para la cantante Mary Sánchez, que ayer fue a darle su último adiós al tanatorio San Miguel, donde reposaban sus restos. La artista, muy afectada por su muerte, comentó que conoció personalmente a Cristina Segura, como así se llamaba realmente la funambulista, cuando junto a su marido, Lucas Abreu, abrieron una sala de fiestas con el nombre de la artista, en la capital. "Venía a vernos actuar todas las noches y hablábamos muchísimo; tuvimos una amistad muy grande", declaró la figura del grupo Los Bandama. La artista explicó que "aquí la aplaudían mucho, pero fuera era una locura. En Madrid fue una sensación ver cómo actuaba sobre el trapecio. No tenía miedo a nada". Mary recordaba que a donde fueran por América, al decir que eran de Canarias, todo el mundo les decía "como Pinito del Oro". "Me da una pena muy grande, que haya recorrido el mundo, que se la conozca en todas partes, y que en su tierra no haya tenido los reconocimientos que se merece en vida. No tiene perdón", puntualizó la artista.

"Para hacer lo

que ella hacía

había que nacer"

El director del Circo Kaos, Quique Polo, recordaba ayer con gran emoción a Pinito del Oro por los lazos estrechos que tuvo con su familia, cuando ambas trabajaron en el circo Ringling y en el Price. "Solo tenía seis años pero me acuerdo de la gran amistad que hice con su hija Maribel". Quique Polo desciende de una de las sagas circenses españolas más conocidas y su padre, Enrique Polo, fallecido hace 16 años, fue durante años el encargado de recoger a la artista en la arena del circo cuando finalizaba su número, así como de vigilar que todo el utillaje estuviera en perfecto estado. Acongojado aún por ver en televisión a su padre junto a la artista en un vídeo sobre la retirada de Pinito del Oro en 1970 en el circo Price, Quique Polo indicó que "era la mejor del mundo" en su materia. "Lo que hacía ella no se puede aprender, ni enseñar, pero para hacer lo que ella hacía, a esa altura, había que nacer. La prueba está en que no hubo otra como ella", puntualizó sobre el riesgo que corría la artista cada vez que se subía al trapecio y las caídas tan graves que tuvo en su carrera profesional. "No solo hacía llorar y pasar miedo a la gente, sino también a mi padre. Se acojonaba estando abajo, le hacia sudar".

"Rompió muchas barreras por su valentía y su técnica"

El director del circo Rolabola, Alfonso de la Pola, que hace unas semanas ha recibido el Premio Nacional de Circo que otorga el Ministerio de Cultura, subrayó ayer que Pinito del Oro fue todo un referente en el circo al romper muchas barreras por ser mujer, pero también por ser una mujer valiente, que arriesgaba; por sus ejercicios artísticos; por su técnica; por su alto nivel". De la Pola, que lleva quince años haciendo girar su circo Mediterráneo por el mundo, puntualizó que la trapecista fue también un referente para él porque "era una mujer apasionada por el circo". "He visto vídeos de ella, pero nunca la vi en el escenario, aunque toda mi familia siempre ha hablado de ella como alguien muy importante dentro del circo". El director de la compañía malagueña Rolabola declaró que si Pinito del Oro se hubiera subido al escenario en 2017 con uno de sus números seguramente hubiera triunfado igual que en su época. "No es un número disfraz; igual hubiera tenido que cambiar de peinado porque la estética ahora es otra, pero no en cuanto a la esencia del ejercicio artístico. Y no solo por el riesgo de mover de atrás hacia adelante el trapecio, sino por el movimiento lateral que hacia; muy complicado".

"Fue la máxima figura del trapecio; también en popularidad"

Rody Aragón, director del circo que lleva su mismo nombre y que hasta el 5 de noviembre estará en Las Terrazas con un espectáculo inspirado en su familia circense - la popular saga de payasos Gaby, Fofo, Miliki y Fofito- destacó que la trapecista ha sido "todo un mito en el circo y en el espectáculo" al que todo el mundo mostraba su gran admiración como artista. "No había actuación en el que no pusiera al público en pie", comentaba Aragón, que tuvo la oportunidad de conocer a la equilibrista ya de mayor por la gran amistad que tuvo con su familia, con la que coincidió en algunas ocasiones actuando por América. "Fue muy grande como persona y como artista. Era un encanto y en el circo fue la máxima figura del trapecio, en popularidad, y por el riesgo de sus números; sentada sobre una silla sobre el trapecio. Inventó muchos números y fue pionera en muchas cosas", recalcó Rody Aragón, quien subrayó que en la década de los 50 fue la primera artista del "mejor circo de la historia -el circo Ringling- algo muy difícil de lograr en aquella época".