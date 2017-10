Arrancan las obras de la MetroGuagua en el tramo próximo a Hoya de la Plata

La construcción de los carriles por los que circulará la MetroGuagua en 2021 sigue su expansión por la ciudad. Blas Cabrera Felipe es el nuevo tramo en el que comenzaron hace un par de semanas las obras en las que se invertirán algo más de 3,8 millones de euros, casi tres menos del presupuesto por el que estaban licitadas inicialmente. Joca Ingeniería y Construcciones es la empresa adjudicataria que se encargará de llevar a cabo los trabajo que han comenzado justo delante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Un hecho que ha levantado ampollas entre los estudiantes que se quejan del fuerte ruido que entra en las aulas y la biblioteca donde muchos alumnos actualmente estudian para los exámenes de convocatoria especial que empiezan el 6 de noviembre.

Con el de Blas Cabrera Felipe ya son dos los tramos que han empezado a tomar forma del circuito que conectará Hoya de la Plata con Manuel Becerra, en La Isleta, a lo largo de 11,2 kilómetros corre a cargo de la administración local, insular y regional, así como del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El pasado mes de junio también se inició la construcción del carril de Pío XII por parte de la Constructora San José que intervendrá en la zona durante un periodo estimado de un año hasta que esté finalizado el eje que discurrirá entre el Parque Doramas y la Avenida Mesa y López.

Por su parte, el corredor de Blas Cabrera Felipe, el más próximo a Hoya de La Plata, transcurrirá por los barrios de Casablanca I, Zárate y los accesos del Lasso a lo largo de unos 1.300 metros que está previsto que se construyan en 11 meses. Al igual que en Pío XII, la intervención se realizará en dos fases, en la primera de las cuales empezó hace un mes con el aprovisionamiento de materiales, según fuentes de Guaguas Municipales. No obstante, ha sido hace una semana cuando el personal de Joca ha empezado a operar en el campus universitario. Concretamente, ha sido justo delante del aulario de Ciencias de la Salud donde más de 1.000 personas estudian Medicina, Enfermería y Fisioterapia. Muchas de ellas han trasladados sus quejas al respecto por el ruido que invade el ambiente en horario de clase.

"Tenemos que cerrar las ventanas porque si no, no oímos a los profesores y el problema es que no hay aire acondicionado y te mueres de calor", aseguraron ayer Janira Batista Hernández y Daniel Rivero Fajardo, ambos estudiantes de segundo de Enfermería. El sonido de taladros y camiones no solo se cuela en las aulas, también lo hace en el único espacio que el complejo dispone para que el alumnado pueda estudiar: la biblioteca, que también cuenta con los mismos problemas de temperatura y ventilación. "El problema es que los exámenes de convocatoria especial comienzan el día 6 de noviembre, y aquí es imposible estudiar", explican Álex Betancor Arrocha y Sara Medina Caballero, presidente y secretaria, respectivamente, de la Delegación de Alumnos de Medicina que, además, este año se enfrentan al último curso de esta carrera.

En este sentido, el colectivo estudiantil tiene intención de recoger quejas para presentarlas en el Decanato y, posteriormente, acudir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de hallar solución a la situación. "Nos dijeron que iban a ser en otra fecha y hace una semana nos avisaron de que empezaban las obras un martes y para el jueves ya habían cerrado el parquin donde han empezado a hacer la zanja", cuentan los jóvenes quienes creen que los trabajos deberían realizarse después de los exámenes del primer semestre que finalizan el 25 de enero.

Asimismo, los estudiantes lamentan que no se les haya comunicado durante cuánto tiempo se prolongarán las obras que también se han traducido en una reducción de las "insuficientes plazas de aparcamiento" de la universidad. El concejal responsable del área de Movilidad, José Eduardo Ramírez, tampoco supo precisar ayer la fecha aproximada en la que acabarán esta intervención, si bien aclaró que ha sido decisión de los técnicos empezar en ese punto. "Ahí se va a levantar un muro que sustituirá al existente para proceder a la ampliación de la plataforma que conllevará que se gane en aceras, espacios verdes y mobiliario urbano, así como que se implante el carril bici que ahora mismo no tiene la zona", arguyó el edil. Además, está previsto que se sustituyan las escaleras peatonal por las que se accede a las instalaciones por otras de hormigón armado equipadas con rampas para personas con movilidad reducida, tal y como se adelantó hace meses por parte de la empresa municipal de transporte público.

Reordenación del tráfico

Y es que los trabajos iniciales consisten en la ordenación del tráfico que, temporalmente, dejará un carril para las guaguas por cada sentido en los márgenes de la calzada, mientras que en el centro habrá lo mismo para el resto de vehículos. Esto cambiará a partir de 2021 cuando la MetroGuagua ocupe los carriles exteriores entre la calle Villa de Zarauz hasta el cruce que da acceso a Zárate y, a partir de ahí, hasta la rotonda en Hoya de La Plata lo hará por los centrales.