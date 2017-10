Cinco requisitos para ser castañero

Francisco Jesús Herrera Marrero siempre ha sentido admiración por su padre, Pablo Herrera Marrero. Tanto es así, que con apenas 12 años compaginaba sus estudios con largas tardes en el puesto de castañas que su progenitor colocaba delante del Bingo Victoria y que en más de en una ocasión, especialmente los fines de semana, echaba el cierre de madrugada. "Eran otros tiempos", asegura con la añoranza en la voz de aquellos días en los que prestaba atención a los secretos del oficio al que a día de hoy se dedica por auténtica vocación. Cuando su progenitor enfermó hace ya siete años, él, que llevaba casi dos décadas trabajando en El Corte Inglés, decidió coger definitivamente el testigo del brasero y el carbón en el que, si todo va bien, volverán a asarse con ese "puntito de sal gorda y anís" miles de estos frutos secos que huelen, sobre todo, a Navidad.

No queda mucho para volver a oír de nuevo el crepitar del carbón sobre el que las castañas en calderos se convierten en manjares envueltos en cucuruchos que acompañan las tardes de invierno. Será a partir del 15 de noviembre cuando por la ciudad se repartan un total de 23 puestos que deberán respetar las bases establecidas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la venta ambulante. Y es que para ser castañero se necesitan varios requisitos y estos son algunos de los 32 que recoge la convocatoria de solicitud del permiso para realizar esta actividad que hasta mañana, cualquier interesado, puede presentar en las Oficinas Municipales.

Z Solo productos navideños

Se trata de una fecha especial y, por lo tanto, la oferta tiene que ajustarse únicamente a productos más propios de la Navidad. "La castaña es la estrella", asegura Herrara Marrero. No obstante, en su pequeño rincón se pueden encontrar otros dulces, caramelos, roscas, manzanas de caramelo, algodones de azúcar o almendras garrapiñadas que él mismo prepara de manera artesanal, tal y como le enseñó su padre. "Ahora tengo una máquina para garrapiñar las almendras y manises, pero antiguamente se tenían que hacer en un perol de cobre y si no era de cobre no valía", explica.

Z Manipulador de alimentos

"Los vendedores de productos destinados a la alimentación humana deberán disponer" de esta formación, reza el pliego de condiciones. Garantizar el bienestar de los clientes es la mayor prioridad que el propio Herrera reconoce. Eso pasa por tener conocimiento del manejo de los comestibles. "Asar castañas no es solo echarlas al caldero", asevera a sus 42 años quien ha vendido miles de kilos -con una media anual de 600 y diaria de 10-, desde hace tres décadas. "Antes se vendía más, pero ahora estamos más preparados", apunta en alusión a todo lo que ahora necesitan tener.

Z Puestos desmontables

A pesar de que tiene varios puestos con los que se recorre la Isla, cada fin de semana o fiesta popular, Francisco Jesús Herrera es consciente de que no puede poner un remolque en Triana, donde desde hace dos años ha podido montar su puesto en la esquina con Travieso. "Monto el más pequeño que tengo, que además tiene ruedas y lo puedo mover en caso de que sea necesario", cuenta con la esperanza de poder hacerlo este año igual pero en la esquina de la calle Torres donde su hermano Juan Antonio, fallecido hace tan solo tres meses, montó su stand durante más de 25 años. Y es que la venta ambulante también formó parte de la vida de sus tres hermanos, gracias al legado de su padre y de sus tíos que también se dedicaron al oficio.

Z Empaquetado y calidad

El Consistorio advierte de que la responsabilidad de la calidad de los productos recae totalmente en los vendedores. De ahí que el castañero cuide cada detalle, desde cortar una a una las castañas con la navaja que siempre usó su padre para que no exploten, a ponerse guantes para despachar o regalar toallitas para que los niños se limpien las manos tras comerse su algodón de azúcar empaquetado en táper.

Z Seguro

Tanto el titular del puesto como aquellas personas que vayan a trabajar en él, bien por lazos familiares o por contratación, deberán estar asegurados y dados de alta en la Seguridad Social. "Y antes, como solía decir mi padre, cualquiera ponía piedras encima de una manta sobre una caja y piedras vendía sin que hiciera falta nada más", señala divertido Herrera.