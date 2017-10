Medio millar de pardelas son rescatadas tras desorientarse con la luz nocturna

Una treintena de pardelas cenicientas fueron liberadas ayer a la altura de la escultura del Tritón, en la playa de La Laja, después de que los polluelos hubieran llegado estos días al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo insular tras haber sido halladas desorientadas o accidentadas en tierra por ciudadanos en diferentes puntos de la Isla a causa del exceso de luz nocturna que hay en los municipios, muelles y autovías, principalmente, pero también en negocios y en casas privadas, que les desconcierta y distrae en sus primeros vuelos en solitarios. En una semana se han recogido medio millar de ejemplares de esta especie.

En la suelta participó tanto el coordinador del propio centro, Pascual Calabuig como el propio consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, un bombero del Cabildo insular y un grupo de personas que se encontraba en la zona y quiso participar de la experiencia de tener un ave entre sus manos y echarlo a volar.

Calabuig explicó que los polluelos, que ya han sido abandonados por sus padres, salen de noche de las cuevas donde anidan en busca de comida y, al volar, se tropiezan con "cuarenta mil luces que las despistan". "Si pudiéramos apagar el máximo de luces durante el periodo de la campaña, que va desde finales de octubre hasta el 10 de noviembre, las pardelas no caerían. Sería la forma más ejemplar de ayudarlas", subrayó el veterinario, quien indicó que nos hemos acostumbrado demasiado a la luz eléctrica y hacemos que la noche parezca también el día con los problemas que ello supone para estas aves y otras similares, sin olvidar el que ni siquiera los ciudadanos podemos disfrutar ya de ver las estrellas aún viviendo en zonas rurales."El Cabildo está contribuyendo a la reducción de la luz de las autovías, pero también están las luces halógenas, que son las que más daño hacen y que muchas son de particulares. Por eso rogamos encarecidamente que durante estas noches se reduzcan o se apaguen".

La liberación forma parte de la campaña de recogida de pardelas que realiza cada año el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre por estas fechas debido a que es a finales de octubre y primeros de noviembre cuando los polluelos se quedan solos y emprenden su viaje hacía Sudamérica, donde el tiempo ahora es más cálido. El exceso de luces nocturnas provoca que los polluelos, que nacieron en Canarias, se desorienten en el vuelo, caigan al suelo y no sepan cómo remontar el vuelo.

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre está liberando poco a poco el millar de pardelas cenicientas recogidas en diversas zonas de la Isla, después de comprobar que están en perfecto estado. Si alguna se encuentra herida es recuperada en la institución antes de echarla a volar de nuevo. El porcentaje de éxito en la liberación es de un 95%, según indicaron desde el propio centro.

Para evitar que las pardelas caigan en sus primeros vuelos solitarios tras permanecer meses en compañía de sus padres en cuevas y recodos oscuros en los barrancos, el Cabildo insular apagará durante los próximos días el alumbrado ornamental del viaducto de Julio Molo Zabaleta, en El Rincón, y reducirá la intensidad de la luz lo máximo posible en la carretera norte, incluidas las torres de luz de 30 metros ubicadas en las rotondas de acceso a Gáldar, en San Isidro, en la subida a Hoya de Pineda, y en Agaete para que puedan emprender el vuelo sin problemas. Así lo indicó la propia consejería de Medio Ambiente.

El consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, indicó que por cuestiones de seguridad no es fácil eliminar la luminosidad de carreteras y vías, aunque señaló que en estos días se estaba bajando la intensidad de las mismas. "En Agaete tenemos un punto muy delicado como es el muelle; pero hasta que no sale el último barco no podemos apagar todas las luces".

Tanto el coordinador del centro como el consejero de Medio Ambiente apelaron ayer a la ciudadanía para que cuando se encuentre una pardela en tierra desorientada o herido la meta en una caja de cartón y la envíe al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre o la deje en los ayuntamientos, centros de la Policía Local, Guardia Civil o bomberos, que colaboran en la campaña O, en su defecto, contacte con el Cecopin (Centro de Coordinación insular) -928 35 34 43 o el propio Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, situado en Tafira, -928 35 19 70- para que alguno de los dos vehículos de que se dispone para el operativo vaya a recogerla. En caso de que el ave se haya quedado en algún lugar de difícil acceso también acude al rescate un miembro del equipo Presa de la consejería de Medio Ambiente especializado en este tipo de operaciones.

Las pardelas liberadas ayer procedían de la zona norte de la Isla. Calabuig indicó que las aves van camino de Sudámerica, donde el tiempo es ahora más cálido, para bordear después el Cabo de Buena Esperanza en dirección al continente africano; en concreto a la costa de Namibia donde encuentran mucha pesca, antes de venir para Canarias.

"Cuando llegan a la edad adulta y a la época de reproducción, para marzo o abril, volverán a coger ruta para Canarias, donde pasarán el verano", dijo el experto, que puntualizó que las pardelas anidan en muchos puntos de la Isla como en el valle de Agaete, Guayedra, Tamadaba, Mogán, Tauro, Puerto Rico, la zona de Gando e incluso en la capital, en la zona de El Rincón, y toda la costa norte de la Isla hasta La Aldea. Principalmente en aquellos lugares donde hay barrancos y acantilados. De ahí la importancia de que todas las zonas residenciales o turísticas cercanas a estos espacios contribuyan a reducir la luz eléctrica por la noche.

"De los 2.000 animales que rescatamos al año, unos mil son en estas fechas lo que puede dar una idea del trabajo que se realiza estos días. Pedimos a la gente que tenga un poco de paciencia si no acudimos a tiempo, que nos ayuden lo máximo posible a rescatarlas", añadió el coordinador del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, quien destacó que la campaña es un ejemplo de colaboración entre la administración insular y la ciudadanía. "El Cabildo insular hace su parte, y hemos tenido toda la ayuda por su parte para esta campaña, que nos deja agotados pero con la sensación del trabajo bien hecho".

En cuanto al número de parcelas cenicientas que podría haber en la Isla, los censos estiman que hay unas 2.000 ejemplares, aunque es difícil determinar su número exacto, Las colonias más importantes se encuentran en la zona oeste de Gran Canaria como Veneguera; en el Archipiélago están en los islotes de Peña Clara, Allegranza, Lobos. El veterinario Calabuig indicó que la población ha ido en declive, pasando de hablar de cientos de parejas hace unas décadas a hablar ahora de miles. De ahí la necesidad de protegerlas y de que se siga insistiendo en este tipo de campañas para su recuperación y sensibilización a la opinión pública.