Obama cree que él hubiera ganado a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró confiado en haber logrado un apoyo suficiente como para derrotar al republicano Donald Trump en caso de haberse presentado a las pasadas elecciones, ganadas por el magnate a Hillary Clinton. Trump ha contestado al mandatario saliente en Twitter. "De ninguna manera", ha escrito el magnate neoyorquino.



"Obama ha dicho que piensa que podría haberme ganado. Debe decir eso, pero yo digo: ¡de ninguna manera! El desempleo, el Estado Islámico, la reforma sanitaria...", ha respondido Trump, que comenzará su mandato el próximo 20 de enero.





President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc.