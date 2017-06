Un muerto en Londres en un atentado contra musulmanes

El vicecomisionado adjunto de la Policía Metropolitana y coordinador nacional de lucha antiterrorista en el Reino Unido, Neil Basu, ha asegurado que no está claro que la persona que ha muerto en la noche del domingo al lunes haya perdido la vida como consecuencia del ataque perpetrado en Finsbury Park porque ya estaba recibiendo asistencia médica cuando ha tenido lugar el atropello intencionado en esta zona del norte de Londres.



"El ataque se ha desarrollado cuando el hombre ya estaba recibiendo asistencia médica en el lugar. Desafortunadamente el hombre ha fallecido. Cualquier vínculo de causa entre su muerte y el ataque formará parte de nuestra investigación. Es demasiado pronto para decir si la muerte ha sido resultado del atentado", ha asegurado Basu, en una declaración ante la prensa, según informa el diario 'The Guardian'.



Además de la persona fallecida, otras diez han resultado heridas y ocho de ellas están hospitalizadas, dos críticas, por el ataque terrorista cerca de la mezquita de Finsbury Park, en el norte de Londres, donde una furgoneta arrolló a medianoche de este domingo a fieles musulmanes, según informó la Policía británica.



En una comparecencia ante los medios, el subcomandante Neil Basu, de Scotland Yard, reveló que se trata de un acto terrorista y que, por el momento, se cree que fue un solo individuo el que arrolló con una furgoneta a fieles que acababan de finalizar sus oraciones en la mezquita y precisó que dos de los ocho hospitalizados están en "estado crítico".





May condena un ataque " nauseabundo"

Atropello múltiple en Londres. Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Sadiq Khan condena el ataque

Cuarto ataque en tres meses

Según la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés) ,, cuya identidad no ha sido facilitada y que al parecer era el conductor del vehículo, fue arrestado por los agentes después de ser retenido por una multitud.El incidente ocurrió sobre las 00.20 hora local (23.20 GMT) al término de los rezos de la medianoche.La primera ministra británica, Theresa May , ha condenado este lunes elpor un hombre que arrolló a varias personas con una furgoneta a la salida de unaen el barrio de Finsbury Park, en Londres, y ha precisado que la Policía cree que actuó en solitario.En una declaración frente a Downing Street, May ha sostenido que. "Este fue un ataque contra musulmanes cerca de su lugar de oración", ha denunciado, subrayando que "como todos los actos de terrorismos busca dividirnos". "El odio y el mal de este tipo nunca triunfarán", ha recalcado.La primera ministra ha elogiado la respuesta de los ciudadanos, que redujeron", "valientemente" hasta que llegó la Policía, cuya actuación también ha elogiado, destacando que se personaron tan solo en un minuto y en ocho minutos se calificó como terrorista el atropello. Según ha dicho, además de la persona declarada muerta en el lugar, ocho personas fueron trasladadas al hospital.Asimismo, la 'premier' ha anunciado que ya se han desplegado efectivos adicionales y que la Policía seguirá evaluando las necesidades de seguridad de las mezquitas, ofreciendo los recursos necesarios.El líder de la oposición laborista,por este ataque e indicó que se solidariza con la comunidad afectada."He estado en contacto con mezquitas, la Policía y el ayuntamiento de Islington (norte de Londres) en relación con este incidente. Mis pensamientos están con la comunidad y los afectados por este horrible incidente", agregó el político de la oposición, diputado por Islington, la circunscripción electoral a la que pertenece el barrio de Finsbury Park.Por su parte, el alcalde de Londres,el incidente de la pasada noche.Además, el alcalde pidió a los londinenses, en una declaración, que mantengan la "calma" y permanezcan "vigilantes" mientras se esclarece este incidente, que la Policía trata como un posible atentado terrorista, el cuarto en el Reino Unido en tres meses."Mientras este parece ser un ataque contra una comunidad en particular, como los terribles ataques de Manchester, Westminster y el Puente de Londres, este es también un ataque contra todos nuestros valores compartidos de tolerancia, libertad y respeto".El MCB calificó hoy de "violenta manifestación" de islamofobia el incidente de la pasada noche cerca de la mezquita.El secretario general del MCB, Harun Khan, dijo a los medios locales que la comunidad musulmana ha tenido que soportar en las últimas semanas y meses muchas manifestaciones de islamofobia.del Reino Unido dado que está por concluir el mes sagrado de Ramadán y comenzará la tradicional celebración musulmana de 'Eid', del fin del ayuno."Las comunidades musulmanes han pedido durante años más medidas para atajar el aumento de los delitos por odio y más medidas deben ser tomadas ahora para afrontar no solo este incidente, sino el importante y preocupante aumento de la islamofobia", subrayó el secretario general del MCB."Muchos se sentirán enfadados y entristecidos por lo que ha pasado esta noche", agregó.De acuerdo con el Consejo Musulmán Británico (MCB, siglas en inglés), entre 3 o 4 fieles han fallecido al ser atropellados por una furgoneta cuando salían de los rezos en el Centro de Bienestar Musulmán, próximo a la mezquita de Finsbury Park, una de las más importantes del Reino Unido.De confirmarse que es un atentado, se trataría, después del de marzo ante el Parlamento británico, el del pasado mayo en el estadio Manchester Arena y el reciente en el Puente de Londres.