Una senadora australiana presenta una moción amamantando a su bebé

"Es la primera vez que he tenido que presentar una moción en el Senado mientras amamantaba, pero mi hija presentó su propia petición justo antes de la mía". Con esta broma ha sido como la senadora australiana, Larissa Waters, ha hecho frente a la polémica que se ha formado por presentar una moción en una sesión del Senado australiano, en el Parlamento de Canberra, mientras daba el pecho a su hija.





First time I've had to move a Senate motion while breastfeeding! And my partner in crime moved her own motion just before mine, bless her