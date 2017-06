El Parlamento británico, blanco de un ciberataque

El Parlamento del Reino Unido ha sido blanco de un ciberataque, lo que ha llevado a restringir el acceso remoto de los parlamentarios a sus correos electrónicos, reveló este sábado en Twitter el lord liberal demócrata Chris Rennard.



"Un ataque de ciberseguridad en Westminster, los correos parlamentarios pueden no funcionar de forma remota. Envíen por texto los mensajes urgentes", tuiteó el político.





Una portavoz de la Cámara de los Comunes confirmó que se ha detectado un problema de seguridad informática en el Palacio de Westminster y explicó que "se ha inhabilitado el acceso remoto para proteger el sistema"."Las Casas del Parlamento han descubierto intentos de acceso no autorizados a cuentas de usuarios parlamentarios", dijo esta portavoz."Continuamos investigando este incidente, mientras que hemos dado pasos para asegurar la red informática, en colaboración con el Centro Nacional de Ciberseguridad", señaló.La misma fuente indicó que en el Parlamento británico tienen "sistemas en marcha para proteger las cuentas de los miembros y del personal y estamos tomando las medidas necesarias para proteger nuestros sistemas".Según "The Daily Telegraph", los parlamentarios ya fueron informados anoche del intento de ataque, después de días en que "circularon informaciones de que las contraseñas de miembros del Gobierno se estaba vendiendo por internet", tras haber sido robadas supuestamente por grupos de "hackers".Varios diputados han confirmado a la cadena pública BBC que no pueden acceder a sus correos en remoto, debido a la restricción impuesta por los responsables parlamentarios mientras se resuelve el incidente.